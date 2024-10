O explozie la locomotiva unui tren care urma să circule de la Strasbourg la Bruxelles a cauzat evacuarea trenului în după-amiaza zilei de joi, 10 octombrie. Din primele informații, în tren se aflau și europarlamentari, iar toți călătorii s-au refugiat într-un tunel. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță s-a aflat printre pasagerii evacuați.

Autoritățile din Franța au acționat rapid și un număr mare de pompieri au intervenit la fața locului, dar deocamdată nu se cunosc alte detalii, arată digi24.

„Locomotiva a explodat, din motive necunoscute”, a anunțat un ofițer de presă al Parlamentului European, Emmanuel Foulon, pe X.

Vicepreședintele Parlamentului European Nicolae Ștefănuță era prezent la locul incidentului și a povestit prin ce a trecut.

„Este o situaţie de panică. După ce am urcat majoritatea în tren s-a simțit un miros de fum şi am fost alertați de personal să ieșim şi să lăsăm toate lucrurile, ceea ce am făcut. Am ieșit în exteriorul gării. Acum poliţia şi pompierii văd ce se întâmplă. Am primit un mesaj cum că ar fi totuși o chestiune tehnică. Colegii spun de aici că locomotiva a luat foc, probabil din rațiuni tehnice, dar nu de altă natură, dar nu ştim încă. Eu nu am auzit nicio explozie, poate nu am fost atent. Colegii au raportat o flacără la nivelul locomotivei, decât o explozie propriu-zisă. Eu eram în unul din vagoane mai în spate, posibil să nu fi auzit eu”, a spus Nicolae Ștefănuță, europarlamentar din Grupul Verzilor, la Antena3.

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station - but very little info.

Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage#EPlenary pic.twitter.com/adrUBZt7QQ