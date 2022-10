O explozie puternică s-a produs, sâmbătă 8 octombrie, la gara de marfă Karan din din Andriivka aflată în regiunea ocupată Donețk.

Gara Karan se află la circa 50 de kilometri de orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, scrie pravda.com.uk.

