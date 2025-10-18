Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 23:54
303 citiri
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta
Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii s-au obișnuit să nu respecte regulile de protecție, în niciun domeniu.
Caramitru își exprimă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 17 octombrie 2025.
"Apropo de blocul care a explodat. Cât timp nu respectăm absolut nici o regulă - efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru.
Mergem ca ultimii cretini cu 200 pe oră în oraș că suntem șmecheri. Rupem sigiliul de la gaze că suntem domne șmecheri. Parcăm oriunde că suntem șmecheri. Fraudăm orice că suntem șmecheri. Ne furăm căciula unii de la alții că suntem șmecheri. Nu ne spălăm pe mâini la ATI că suntem șmecheri. Nu ne vaccinăm că suntem șmecheri", scrie Caramitru.
Mesajul acestuia se încheie extrem de dur: "Nu suntem șmecheri. Suntem doar abisal de PROȘTI (...) Că nu vrem să respectăm nimic, nicio regulă, niciun bun simț, nicio minimă civilizație"
Explozia din dimineața de 17 octombrie 2025, din cartierul Rahova, s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Au fost distruse locuințele de pe scara unui bloc precum și mai multe săli de clasă de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu".
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii...
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova.
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat.
”Din...
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Sunt mai multe... Vezi tot
Nu... Vezi tot