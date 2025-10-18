Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 23:54
303 citiri
Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii s-au obișnuit să nu respecte regulile de protecție, în niciun domeniu.

Caramitru își exprimă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 17 octombrie 2025.

"Apropo de blocul care a explodat. Cât timp nu respectăm absolut nici o regulă - efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru.

Mergem ca ultimii cretini cu 200 pe oră în oraș că suntem șmecheri. Rupem sigiliul de la gaze că suntem domne șmecheri. Parcăm oriunde că suntem șmecheri. Fraudăm orice că suntem șmecheri. Ne furăm căciula unii de la alții că suntem șmecheri. Nu ne spălăm pe mâini la ATI că suntem șmecheri. Nu ne vaccinăm că suntem șmecheri", scrie Caramitru.

Mesajul acestuia se încheie extrem de dur: "Nu suntem șmecheri. Suntem doar abisal de PROȘTI (...) Că nu vrem să respectăm nimic, nicio regulă, niciun bun simț, nicio minimă civilizație"

Explozia din dimineața de 17 octombrie 2025, din cartierul Rahova, s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Au fost distruse locuințele de pe scara unui bloc precum și mai multe săli de clasă de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu".

#explozie gaze, #Andrei Caramitru, #ATI, #vaccinare covid, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
