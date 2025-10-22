”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 09:56
379 citiri
Cristi Danileț spune că explozia blocului din Rahova este o dramă repetabilă FOTO Facebook /Cristi Danileț - fost judecător
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi Danileț. Magistratul care a judecat în 2010 cazul exploziei unul bloc din Zalău spune că unul dintre șefii companiei de gaze din dosar i-a spus că „România stă pe o bombă”.
„Am urmărit în cursul anilor cazurile similare și am constat un pattern (tipar, n.r.)”, transmite fostul judecător.
„În anul 2010 am judecat cazul deflagrației de la Zalău, când un bloc a explodat din cauza scăpărilor repetate și masive de gaze – au fost morți, răniți, pierderea agoniselii de o viață a tuturor locatarilor și distrugerea în întregime a blocului de locuințe. Atunci, în timpul audierilor, unul dintre inculpați ce deținea funcție de conducere la compania de gaze mi-a spus „România stă pe o bombă””, a povestit fostul judecător Cristi Danileț pe blogul său.
El spune că distribuitorii de gaz nu își îndeplinesc obligația de a înlocui anual conductele trecute de termenul de expirare.
„Potrivit contractului de privatizare din anii 2000, companiile de distribuție gaz sunt obligate să înlocuiască anual mii de km de conducte. Pentru că nu sunt bani, nu se fac aceste înlocuiri, așa că așteaptă să fie reclamate fisurări și se remediază, punctual, doar acele porțiuni prin peticire sau înlocuire”, a explicat Cristi Danileț pe blog.
Drepturile victimelor după o explozie
„Victimele au dreptul la daune materiale (despăgubiri pentru averea pierdută, închirierea altei locuințe) și daune morale (pentru suferința fizică, pentru sperietura trăită, pentru coșmarurile ulterioare). Toți angajații vinovați au fost condamnați pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă doar cu închisoare cu suspendare”, spune fostul judecător.
Cristi Danileț a explicat că o explozie se produce când concentrația de gaz metan în aer atinge nivelul de 9,5% în încăpere și este declanșată de o scânteie. „Gazul nu miroase – dacă nu e suficient mercaptan în instalație nu se sesizează prin miros scăpările de gaz, dar generează amețeală și greață”, spune fostul magistrat.
„(Exploziile, n.r.) au dus la schimbări legislative și la clarificarea responsabilităților: distribuitorii de gaze pot fi trași la răspundere civilă și penală dacă nu tratează prompt sesizările privind scurgerile. În paralel, aceste tragedii au impulsionat campanii de conștientizare – populația este îndemnată să anunțe imediat autoritățile la detecția mirosului de gaz și să ia măsuri imediate de ventilare și evacuare. Evenimentele din 2025 arată că, fără investiții urgente în infrastructură și fără o cultură a siguranței, astfel de drame sunt repetabile”, a concluzionat fostul judecător.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.
Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17...
Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la...
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...
Informații dramatice ies la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului a fost și Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se pregătea...
Serviciul Român de Informații (SRI) acuză luni, 20 octombrie, o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, privind tragedia din Rahova.
"În ultimele zile, în mediul...
Primăria Capitalei a anunțat că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va fi demolat complet, ci urmează lucrări de punere în siguranță.
Primarul interimar Stelian Bujduveanu...
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune...
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la...
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.
În bloc...
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
nici să monteze senzori in... Vezi tot