”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova

Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi Danileț. Magistratul care a judecat în 2010 cazul exploziei unul bloc din Zalău spune că unul dintre șefii companiei de gaze din dosar i-a spus că „România stă pe o bombă”.

„Am urmărit în cursul anilor cazurile similare și am constat un pattern (tipar, n.r.)”, transmite fostul judecător.

„În anul 2010 am judecat cazul deflagrației de la Zalău, când un bloc a explodat din cauza scăpărilor repetate și masive de gaze – au fost morți, răniți, pierderea agoniselii de o viață a tuturor locatarilor și distrugerea în întregime a blocului de locuințe. Atunci, în timpul audierilor, unul dintre inculpați ce deținea funcție de conducere la compania de gaze mi-a spus „România stă pe o bombă””, a povestit fostul judecător Cristi Danileț pe blogul său.

El spune că distribuitorii de gaz nu își îndeplinesc obligația de a înlocui anual conductele trecute de termenul de expirare.

„Potrivit contractului de privatizare din anii 2000, companiile de distribuție gaz sunt obligate să înlocuiască anual mii de km de conducte. Pentru că nu sunt bani, nu se fac aceste înlocuiri, așa că așteaptă să fie reclamate fisurări și se remediază, punctual, doar acele porțiuni prin peticire sau înlocuire”, a explicat Cristi Danileț pe blog.

Drepturile victimelor după o explozie

„Victimele au dreptul la daune materiale (despăgubiri pentru averea pierdută, închirierea altei locuințe) și daune morale (pentru suferința fizică, pentru sperietura trăită, pentru coșmarurile ulterioare). Toți angajații vinovați au fost condamnați pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă doar cu închisoare cu suspendare”, spune fostul judecător.

Cristi Danileț a explicat că o explozie se produce când concentrația de gaz metan în aer atinge nivelul de 9,5% în încăpere și este declanșată de o scânteie. „Gazul nu miroase – dacă nu e suficient mercaptan în instalație nu se sesizează prin miros scăpările de gaz, dar generează amețeală și greață”, spune fostul magistrat.

„(Exploziile, n.r.) au dus la schimbări legislative și la clarificarea responsabilităților: distribuitorii de gaze pot fi trași la răspundere civilă și penală dacă nu tratează prompt sesizările privind scurgerile. În paralel, aceste tragedii au impulsionat campanii de conștientizare – populația este îndemnată să anunțe imediat autoritățile la detecția mirosului de gaz și să ia măsuri imediate de ventilare și evacuare. Evenimentele din 2025 arată că, fără investiții urgente în infrastructură și fără o cultură a siguranței, astfel de drame sunt repetabile”, a concluzionat fostul judecător.

