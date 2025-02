O grenadă a explodat într-un bar plin din Franța. Au fost rănite 12 persoane FOTO/VIDEO

O grenadă a explodat miercuri seară, 12 februarie, într-un bar din orașul Grenoble, în sud-estul Franței și a rănit 12 persoane, dintre care șase se află în stare critică, au transmis oficialii francezi care au exclus ipoteza unui atac terorist.

Tragedia a avut loc în cartierul Satul Olimpic, construit atunci când orașul a găzduit Jocurile Olimpice de Iarnă din 1968, a declarat procurorul Francois Touret-de-Courcy, potrivit The Guardian.

Se pare că atacatorul a intrat în barul plin de clienți și a aruncat o grenadă înainte de a fugi fără să adauge vreun cuvânt, mai spune procurorul.

De asemenea, anchetatorii nu au descoperit încă motivul acestui incident, dar nu suspectează un atac terorist, ci mai degrabă ar fi vorba de o „reglare de conturi”.

Tot atacatorul mai avea asupra sa și o pușcă de asalt de tip Kalașnikov, dar nu a folosit-o, mai spune magistratul Christophe Barret.

