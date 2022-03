O explozie puternică a avut loc marți, 1 martie, la periferia orașului Harkov. De această dată ar fi vorba despre un rezervor de combustibil.

Ar fi vorba despre orașul ucrainean Ciuhuiv, aflat la sud de Harkov. Ținta atacurilor rușilor ar fi fost un aeroport militar din acest oraș.

#UPDATE: Major explosion reported at an airbase near Kharkiv, possible ammunition depot hit pic.twitter.com/OdqTkaQvy9