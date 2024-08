Explozie la o fabrică farmaceutică din India. Cel puțin 17 persoane au murit și alte 30 au suferit arsuri chimice oribile. „Urlau până-şi pierdeau cunoştinţa” VIDEO

Cel puţin 17 persoane au murit în explozia unei fabrici farmaceutice în India, iar alte 30 au suferit arsuri cauzate de produse chimice, anunţă joi, 22 august, poliţia, relatează AFP.

Explozia a fost atât de puternică, încât rămăşiţe umane au fost răspândite în întreaga instalaţie, potrivit ziarului The Hindu.

An explosion at a pharmaceutical plant in India’s Andhra Pradesh state has killed at least 15 people and injured dozens more https://t.co/ZKt3QmIy9z pic.twitter.com/XfKWrNNLqG