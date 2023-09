Bacul Navrom, surprins pe partea ucraineană a Dunării, când portul Orlivka a fost bombardat de Rusia: "Mai vine una. Fugi!" VIDEO

Rusia a atacat din nou cu drone mai multe porturi ucrainene în noaptea de luni spre marți, 26 septembrie. Un angajat român al bacului Navrom care transportă mărfuri și pasageri între cele două maluri ale portului Orlivka-Isaccea a surprins un moment teribil.

Bacul Navrom se afla ancorat pe partea ucraineană a Dunării, în portul Orlivka, în jurul orei 3.00 noaptea. În condițiile în care drone rusești au început să fie trimise masiv către port, iar apărarea antiaeriană a Ucrainei trăgea rafale de de mitralieră cu calibru mare în încercarea de a le doborî, un bărbat aflat voluntar pe vas a început să transmită live pe Facebook.

Bărbatul, pe nume Petru Gabor, președinte la Asociația Voluntari Fără Frontiere, a auzit o dronă apropiindu-se și le-a strigat angajaților Navrom să se desprindă de mal și să plece urgență.

Conductorul vasului nu a reușit să plece în timp util, iar drona a căzut la doar câțiva zeci de metri de ambarcațiune. Momentul exploziei teribile a fost surprins pe filmarea live.

Ulterior, vasul a plecat în grabă, cu doar câteva mașini încărcate. Autorul filmării a revenit cu un live de pe partea românească, în Isaccea, acolo unde bacul a fost lipit de "perechea" sa, vasul care ar fi trebuit să circule în rotație continuă. Pe al doilea film a surprins o altă dronă care a lovit portul ucrainean Orlivka.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat marţi dimineaţă, că traficul prin PTF Isaccea este închis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (PTF Orlivka).

Astfel, traficul pe ieşire este redirecționat către Galaţi Rutier.

Mai multe surse de informații ucrainene relatează că Rusia a lovit noaptea trecerea Orlivka-Isaccea care face legătura între Ucraina și România, avariind 20 de camioane. Ar fi fost avariat și un autobuz cu civili.

😡"Orlivka-Isakcha" crossing point on the 🇺🇦-🇷🇴 border in Odesa Region is not working after a 🇷🇺 drone attack- the spokeswoman of the Southern Defense Forces Humenyuk.

According to 🇺🇦, the drones did not cross the Romanian border. pic.twitter.com/UnmUL2faK4