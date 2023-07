Explozie puternică într-un oraș din Rusia. "Este un aerodrom de unde sunt lansate drone și rachete asupra Ucrainei" VIDEO

Presa rusă relatează în după-amiaza zilei de duminică, 2 iulie, despre o explozie puternică petrecută în regiunea Krasnodar.

Potrivit informațiilor, deflagrația a fost produsă în zona unui aerodrom militar din Primorsko-Akhtarsk, regiunea Krasnodar, Rusia.

Acesta este un aerodrom de pe care sunt lansate drone și rachete asupra Ucrainei.

Localitatea este situată la țărmul Mării Azov, în partea opusă Peninsulei Crimeea.

Russian media report an explosion in the area of a military airfield in Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar region, Russia.

This is an airfield from which drones and missiles are launched on Ukraine. pic.twitter.com/h4KaveKINL