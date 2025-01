Reacția lui Elon Musk la explozia unui Cybertruck în fața unui hotel Trump: "Au ales greșit vehiculul pentru un atac terorist"

Fondatorul Tesla Elon Musk a reacționat la explozia unui Cybertruck în fața unui hotel deținut de președintele ales Donald Trump în Las Vegas. Autovehiculul Tesla a ucis șoferul în timpul exploziei și a rănit 7 persoane. Musk spune că Cyberbruck a fost alegerea greșită pentru un atac terorist.

Proprietarul platformei X Elon Musk a reacționat online la explozia unui Cybertruck la Hotelul Internațional Trump din spatele faimoasei Las Vegas Strip. El s-a concentrat asupra reacției autovehiculului la explozie.

„Oamenii răi și cu cap pătrat au ales greșit vehiculul pentru un atac terorist. Cybertruck a păstrat explozia înăuntru și a direcționat suflul în sus. Nici măcar ușile de sticlă ale holului nu s-au spart”, a fost mesajul postat de Elon Musk pe X.

Autorul a fost identificat ca Matthew Livelsbergerer, veteran al armatei americane. Bărbatul în vârstă de 37 ani se afla la volanul mașinii în timpul exploziei, iar autovehicului Cybertruck era încărcat cu canistre și combustibil pentru camping.

Acesta avea două lucruri importante în comun cu Shamsud-Din Jabbar, suspectul principal în atacul terorist din New Orleans, soldat cu 15 morți și zeci de răniți.

Ambii erau veterani ai armatei americane și au închiriat mașinile folosite în atacuri de pe platforma Turo.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV