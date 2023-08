Șeful salvamarilor din Costinești Nicolae Serafim a dezvăluit ce s-a întâmplat în momentul exploziei minei marine de luni dimineață, 14 august, notând că turiștii erau speriați.

Explozia a avut loc în jurul orei 9.44, în dimineața de luni, 14 august 2023.

„Ne-am speriat, am văzut un fum albastru, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva până cum. Am crezut că o butelie de pe la hotel a explodat. Nu ne-am închipuit să fie așa. S-a zguduit pământul. Toată lumea era mirată. Au venit toți aici. Erau unii speriați. Nimeni nu e obișnuit cu treaba asta. A fost puternică explozia. Au fost pietre aruncate, apă multă aruncată, că a explodat chiar lângă mal. Eu am sunat la 112. Erau persoane care au zis că le dor urechile din cauza șocului. Zona este închisă, oamenii mai caută, fiindcă niște oameni spun că au mai văzut una. E steag roșu, apa e periculoasă. Curenții sunt foarte puternici și se intensifică. Misiunea scafandrilor e grea. Și cu barca e foarte greu în valurile astea”, a spus Nicolae Serafim, șeful salvamarilor din Costinești pentru Adevărul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța a trimis de urgență echipaje din Tuzla și din Eforie la digul din dreptul Hotelului Forum de la Costinești, unde a avut loc explozia, posibil a unei mine marine - conform ipotezei specialiștilor.

„Nu sunt victime“, a transmis în primă fază ISU Constanța.

Dar un bărbat a fost afectat auditiv de zgomotul exploziei, iar salvamarul l-a însoțit către echipajele medicale SMURD venite la fața locului pentru a primi îngrijiri. Bărbatul a spus că-i țiuie urechile, dar a refuzat să fie transportat la spital.