O mină marină "eșuată" a explodat pe malul Mării Negre. Un martor a filmat deflagrația de la câțiva metri distanță VIDEO

O explozie puternică cauzată de o mină adusă de furtună la malul Mării Negre a fost filmată de un tânăr.

Imaginile arată o furtună puternică la malul Mării Negre și o explozie puternică, auzită de la distanță de alți oameni.

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de luni, 13 februarie, pe țărmul Mării Negre, în dreptul orașului Batumi, din Georgia.

Explozia a fost cauzată, cel mai probabil, de violența cu care valurile au împins bomba marină la țărm.

Un tânăr aflat în zona a filmat explozia accidentul, dorind să surprindă doar mina marină.

Momentul exploziei puternice FOTO Telegram/ Baza

BREAKING: A naval mine has exploded on the coast of the 🇬🇪 Georgian city of Batumi. Most of the city reportedly felt the effects of a big explosion.

This incident is the first sea mine detection since the beginning of the Russo-Ukrainian war on Georgia's Black Sea coast. pic.twitter.com/K02Q2biKOm