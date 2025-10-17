Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie de el la o distanță mai mică de 12 metri. Avertismentul experților în structuri

Blocul unde a avut loc explozia Foto: Captură video/Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Aceștia au explicat, într-o postare pe Facebook, de ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată, pentru personalul de intervenție și pentru vecinătăți.

În primul rând, spun specialiștii, blocul în care a avut loc catastrofala explozie are structură din panouri prefabricate. Astfel, "la cele două etaje rămase în consolă după explozie, panourile care atârnă au legături ce pot ceda în orice moment".

Mai mult, "elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă", au mai transmis ei pe rețeaua socială, insistând pe faptul că experiența inginerească arată că orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri de zona afectată a construcției este în pericol.

În finalul postării, experții tehnici atestați din cadrul AICPS au anunțat că sunt la dispoziția autorităților pentru a determina măsurile tehnice adecvate de siguranță și intervenție.

Blocul distrus de explozie va fi demolat, cel mai probabil

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ține legătura în permanență cu administrația Capitalei pentru a lua măsurile de sprijin pentru victimele exploziei din Rahova. Bolojan a declarat că, din primele estimări ale Inspecției de stat în construcții, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat.

„Am ținut legătura cu administrația din București pentru a ne organiza, și pentru a caza oamenii. Vom găsi o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate măsurile necesare. Sunt afectate câteva sute de persoane, probabil vreo 400 de persoane”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a spus că se vor face expertize și, dacă acestea arată că imobilul poate fi reabilitat, există programe care vor sprijini reconstrucția acestuia. Dacă structura este grav afectată, cel mai probabil blocul va trebui demolat, a declarat premierul.

