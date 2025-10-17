O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz

Autor: Maria Mora
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:20
1948 citiri
O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia trei persoane au decedat și alte 13 persoane au fost rănite, între care o fată de 17 ani în stare gravă.

UPDATE 13:15

Ce spune Distrigaz

Distrigaz Sud susține că a oprit furnizarea de gaze și a sigilat robinetul de branșament al blocului din Calea Rahovei încă de joi. Ca urmare a unor sesizări făcute vineri, o echipă a companiei s-a deplasat din nou la fața locuului, unde a descoperit faptul că sigiliul fusese rupt.

„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”, a precizat compania.

Știrea inițială

ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova. Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis instituția.

Poliția face verificări dacă persoane neautorizate au umblat la instalația de gaze a blocului.

În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel:

– în data 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

– ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

– ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

– ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
13:30 - Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă un bilanț tragic de trei morți și 14 răniți. Etajele superioare ale...
O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
13:20 - O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia...
Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
13:11 - Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. UPDATE 13.09...
Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
13:01 - Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de...
Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
12:56 - Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
Cincisprezece săli de clasă de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti sunt avariate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, a informat Ministerul...
Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”
12:41 - Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Două etaje ale unui bloc de opt etaje au...
Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare
12:33 - Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare
Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat...
Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
12:28 - Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin...
Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO
12:24 - Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO
O adolescentă rănită în urma exploziei care s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, la un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei şi care a fost transportată la Spitalul "Grigore...
Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele
12:21 - Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele
Mai multe ipoteze au fost lansate în cazul exploziei din blocul din Rahova. Gazele ar fi fost oprite inițial, dar repornite apoi de un locatar al blocului. Unele surse au declarat pentru presă...
Un om a fost aruncat în blocul vecin de suflul exploziei. S-a lovit cu forță mare de perete și a căzut pe trotuar. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei VIDEO
12:08 - Un om a fost aruncat în blocul vecin de suflul exploziei. S-a lovit cu forță mare de perete și a căzut pe trotuar. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei VIDEO
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă scene de groază și clădiri grav avariate. Deflagrația s-a produs la...
Efectele exploziei din București. O linie de tramvai a fost scoasă din uz. CGMB se reunește într-o ședință de urgență VIDEO
12:08 - Efectele exploziei din București. O linie de tramvai a fost scoasă din uz. CGMB se reunește într-o ședință de urgență VIDEO
După explozia de vineri dimineața, 17 octombrie, care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 și a dur la moartea a 3 persoane, primarul interimar al Capitalei a anunțat o ședință de...
Peste 130 de jandarmi au fost trimiși în perimetrul afectat de explozie. Trei persoane și-au pierdut viața în urma tragediei FOTO/VIDEO
12:05 - Peste 130 de jandarmi au fost trimiși în perimetrul afectat de explozie. Trei persoane și-au pierdut viața în urma tragediei FOTO/VIDEO
Peste 130 de jandarmi au fost mobilizaţi în perimetrul afectat de explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, pentru a sprijini intervenţia autorităţilor, informează Biroul...
Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
11:53 - Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
Vlad Popescu Piedone, primarulul Sectorului 5, a oferit declarații de la fața locului, după explozia care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Capitală. Acesta a transmis că...
UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
11:49 - UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost...
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
11:44 - Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea...
Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
11:37 - Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
11:29 - O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident. În timp ce încă se ridică praful...
#explozie rahova, #ANRE, #Distrigaz, #control, #sigiliu rupt, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
Digi24.ro
ANALIZA Uniunea Europeana va primi o lovitura dureroasa prin intalnirea dintre Putin si Trump de la Budapesta
Adevarul.ro
Drumul pe care multi soferi recunosc ca au atipit la volan. "Daca esti prea ambitios si crezi ca rezisti, risti sa o patesti grav"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Femeia găsită moartă într-o pădure a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale. A fost adormită, apoi sufocată și tăiată cu un cuțit
  2. Explozie într-un bloc din Rahova. Autoritățile pun la dispoziție linii telefonice pentru sprijinul imediat al locatarilor
  3. Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public despre dosarul de kompromat: ”S-au plasat de partea infractorilor din politică”
  4. O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz
  5. Aderarea României la OCDE, periclitată de situația pensiilor private. Decizia organizației atârnă de sesizările ÎCCJ și AUR
  6. Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, mai mulți răniți / Se intervine cu o dronă / Cauze probabile ale tragediei / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
  7. Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
  8. Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate FOTO
  9. 19 suspecți în dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Prejudiciu de milioane de lei adus bugetului UE, al statului și al unității sanitare
  10. Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”