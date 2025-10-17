O persoană necunoscută a rupt sigiliul de pe țeava de gaze și a reluat alimentarea. Precizările făcute de ANRE și Distrigaz

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:20
1948 citiri
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia trei persoane au decedat și alte 13 persoane au fost rănite, între care o fată de 17 ani în stare gravă.
UPDATE 13:15
Ce spune Distrigaz
Distrigaz Sud susține că a oprit furnizarea de gaze și a sigilat robinetul de branșament al blocului din Calea Rahovei încă de joi. Ca urmare a unor sesizări făcute vineri, o echipă a companiei s-a deplasat din nou la fața locuului, unde a descoperit faptul că sigiliul fusese rupt.
„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.
În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:
În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18.
În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.
Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”, a precizat compania.
Știrea inițială
„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova. Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis instituția.
Poliția face verificări dacă persoane neautorizate au umblat la instalația de gaze a blocului.
În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel:
– în data 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.
– în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.
– Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.
– La scurt timp după această constatare a avut loc explozia.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă un bilanț tragic de trei morți și 14 răniți.
Etajele superioare ale...
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
UPDATE 13.09...
Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de...
Cincisprezece săli de clasă de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti sunt avariate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, a informat Ministerul...
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.
Două etaje ale unui bloc de opt etaje au...
Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat...
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin...
O adolescentă rănită în urma exploziei care s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, la un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei şi care a fost transportată la Spitalul "Grigore...
Mai multe ipoteze au fost lansate în cazul exploziei din blocul din Rahova. Gazele ar fi fost oprite inițial, dar repornite apoi de un locatar al blocului. Unele surse au declarat pentru presă...
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă scene de groază și clădiri grav avariate. Deflagrația s-a produs la...
După explozia de vineri dimineața, 17 octombrie, care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 și a dur la moartea a 3 persoane, primarul interimar al Capitalei a anunțat o ședință de...
Peste 130 de jandarmi au fost mobilizaţi în perimetrul afectat de explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, pentru a sprijini intervenţia autorităţilor, informează Biroul...
Vlad Popescu Piedone, primarulul Sectorului 5, a oferit declarații de la fața locului, după explozia care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Capitală.
Acesta a transmis că...
ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost...
Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridică praful...