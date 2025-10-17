Asociația Colectiv GTG 3010, după explozia din Rahova: Statul Român în toată splendoarea lui

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:38
282 citiri
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Asociația Colectiv GTG 3010
Asociația Colectiv GTG 3010 a postat o reacție după explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova și a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 13.
„10 ani fără schimbări: tot octombrie, aceleași instituții, aceiași oameni, aceleași legi, din nou foc, din nou morți. Statul Român în toată splendoarea lui”, a scris Asociația pe pagina sa de Facebook.
Postarea vine cu câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv care a dus la moartea a 65 de persoane și rănirea altor câteva sute.
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o centrală de apartament.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar bilanțul provizoriu indica 11 victime.
În urma exploziei au fost sparte geamurile unităților de învățământ din zonă, inclusiv cele ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.
ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost găsită decedată.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian...
Asociația Colectiv GTG 3010 a postat o reacție după explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova și a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 13.
„10 ani fără...
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat că explozia produsă, vineri, la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei a fost anunţată la 112 la ora 9.08, iar primele echipaje de...
O femeie care are doi copii la clasele primare la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” povestește cum unul dintre copii a sunat-o dimineață plângând și tremurând, după explozia produsă la...
La scurt timp după explozia devastatoare din blocul din Rahova, Ziare.com a discutat cu arhitectul Marian Moiceanu, rector al Universității „Ion Mincu”. Potrivit acestuia, imobilul ar fi...
Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din...
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din...
Arhitectul Marian Moiceanu, rectorul de la „Ion Mincu”, avertizează asupra pericolelor generate de explozia din blocul din Sectorul 5, în urma căreia au murit mai multe persoane.
Vineri,...
Explozia produsă de o acumulare de gaz la un bloc din Rahova readuce în atenția publică pericolul pe care gazul metan îl poate prezenta dacă nu este folosit în mod corect, dacă...
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.
Impactul a fost resimțit în întreg imobilul, fiind semnalate pagube majore la...
Primăria Sectorului 6 sprijină oamenii afectaţi de explozia produsă vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 cu hrană, apă, haine, rechizite şi ghiozdane, a anunţat edilul Ciprian...
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ține legătura în permanență cu administrația Capitalei pentru a lua măsurile de sprijin pentru victimele exploziei din Rahova. Bolojan a declarat că,...
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, lăsând în urmă un bilanț tragic de trei morți și 14 răniți.
Etajele superioare ale...
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
UPDATE 13.09...
Camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă au înregistrat clipa în care a izbucnit deflagrația vineri într-un bloc din Sectorul 5, potrivit tvrinfo.ro. Explozia a fost atât de...
Cincisprezece săli de clasă de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti sunt avariate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, a informat Ministerul...
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.
Două etaje ale unui bloc de opt etaje au...