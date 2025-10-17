Asociația Colectiv GTG 3010, după explozia din Rahova: Statul Român în toată splendoarea lui

Asociația Colectiv GTG 3010 a postat o reacție după explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova și a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 13.

„10 ani fără schimbări: tot octombrie, aceleași instituții, aceiași oameni, aceleași legi, din nou foc, din nou morți. Statul Român în toată splendoarea lui”, a scris Asociația pe pagina sa de Facebook.

Postarea vine cu câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv care a dus la moartea a 65 de persoane și rănirea altor câteva sute.

O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.

Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o centrală de apartament.

Ads

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar bilanțul provizoriu indica 11 victime.

În urma exploziei au fost sparte geamurile unităților de învățământ din zonă, inclusiv cele ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost găsită decedată.

Ads