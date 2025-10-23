Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"

Premierul României a comentat joi seară, 23 octombrie, situația oamenilor care și-au pierdut locuințele în explozia din Rahova.

După ce le-a transmis încă o dată condoleanțe familiilor celor 3 victime ale deflagrației, Ilie Bolojan a vorbit despre cum pot autoritățile să-i ajute pe cei rămași în viață, dar fără case.

"Căutăm o soluție și astăzi pe legislația actuală, răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar pe ajutoare de urgență și pentru a da alt tip de ajutoare e nevoie să modificăm legislația.

Aici e o situația aparte și apare aproape anual. Unul dintre minusurile pe care le avem e mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri și până la instalația de gaz, avem mari deficiențe datorate operatorilor, dar mai ales moștenite.

Într-un bloc oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar casa scării, instalațiile da gaz, centralele nu li se face revizia, nu mai avem angajați la aceste firme de mentenanță și pe acest fond se întâmplă tragedii.

Ar fi hazardat să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme.

În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să-și respecte aceste responsabilități", a afirmat Bolojan.

Ads

El le-a recomandat românilor să nu ocolească asigurările locuințelor, pentru că acestea sunt un lucru vital în orice țară.

"Ani de zile nu ne-am asigurat locuințele.

Sunt două tipuri. Cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuință. Discutam cu o colegă care plătește la un apartament de 3 camere circa 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală. O sumă rezonabilă și orice ce se întâmplă ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce ai pierdut.

Mai e asigurarea obligatorie, dar care pentru o situație cum a fost cea din Rahova nu e activă. Doar pentru tornadă, furtună și așa mai departe.

Dacă nu înțelegem să facem acest lucru la nivelul țării, nu se strâng bani în acest fond, ca atunci când vine o furtună care face ravagii, ai o explozie, atunci există finanțare pe asta".

Ads