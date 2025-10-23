Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 22:38
340 citiri
Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/PNL

Premierul României a comentat joi seară, 23 octombrie, situația oamenilor care și-au pierdut locuințele în explozia din Rahova.

După ce le-a transmis încă o dată condoleanțe familiilor celor 3 victime ale deflagrației, Ilie Bolojan a vorbit despre cum pot autoritățile să-i ajute pe cei rămași în viață, dar fără case.

"Căutăm o soluție și astăzi pe legislația actuală, răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar pe ajutoare de urgență și pentru a da alt tip de ajutoare e nevoie să modificăm legislația.

Aici e o situația aparte și apare aproape anual. Unul dintre minusurile pe care le avem e mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri și până la instalația de gaz, avem mari deficiențe datorate operatorilor, dar mai ales moștenite.

Într-un bloc oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar casa scării, instalațiile da gaz, centralele nu li se face revizia, nu mai avem angajați la aceste firme de mentenanță și pe acest fond se întâmplă tragedii.

Ar fi hazardat să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme.

În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să-și respecte aceste responsabilități", a afirmat Bolojan.

El le-a recomandat românilor să nu ocolească asigurările locuințelor, pentru că acestea sunt un lucru vital în orice țară.

"Ani de zile nu ne-am asigurat locuințele. 

Sunt două tipuri. Cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuință. Discutam cu o colegă care plătește la un apartament de 3 camere circa 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală. O sumă rezonabilă și orice ce se întâmplă ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce ai pierdut. 

Mai e asigurarea obligatorie, dar care pentru o situație cum a fost cea din Rahova nu e activă. Doar pentru tornadă, furtună și așa mai departe.

Dacă nu înțelegem să facem acest lucru la nivelul țării, nu se strâng bani în acest fond, ca atunci când vine o furtună care face ravagii, ai o explozie, atunci există finanțare pe asta".

Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
Ilie Bolojan a dezvăluit joi seară, 23 octombrie, unde a făcut armata, "o perioadă din viață care ne-a pregătit pentru viitor". Premierul a povestit că nu a avut totuși un mare șoc atunci...
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară, 23 octombrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez...
#explozie rahova, #bolojan premier, #modificare legislatie, #ajutoare victime explozie rahova , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
  2. Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"
  3. Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
  4. Bolojan nu s-a mai abținut și a răspuns atacurilor lui Grindeanu. "Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă guvern cu AUR"
  5. Planul președintelui. Îl susține Nicușor Dan pe Cătălin Drulă pentru a nu-i fi rival la prezidențiale? „Ecuația e foarte complicată și imprevizibilă”
  6. "Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
  7. PSD propune candidați separați la București pentru a proteja coaliția. „Bine ați revenit în 2024, când domnii Ciucă și Ciolacu au făcut parca un blat”
  8. Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
  9. Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"
  10. Grindeanu a anunțat când va fi decis candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. "Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional"