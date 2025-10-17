Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:36
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova. Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale.
Potrivit Ministerului Sănătății, 2 victime au murit, 8 persoane rănite au fost transportate la spital iar o victimă a refuzat să fie dusă la o unitate medicală.
A fost alertat echipajul canin de căutare/salvare de la USISU Ciolpani.
Va fi transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT, cu recomandări către populație pentru evitarea zonei și respectarea recomandărilor impuse de autorități
Dronă ridicată în zonă
În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o dronă din dotarea ISU B-IF.
Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate, potrivit DSU.
