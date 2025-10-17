Doi copii, printre victimele exploziei din Rahova. Care este starea acestora

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:07
388 citiri
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. 2 persoane au decedat și 13 persoane, între care doi copii, au fost rănite în urma exploziei.
Doi copii în vârstă de 13 și 15 ani au fost transportați la spitalul Grigore Alexandrescu. Unul dintre ei este în stare critică, au declarat pentru G4Media surse din cadrul spitalului.
Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente, părinții au fost chemați de urgență să preia elevii. Pompierii intervin în acest moment pentru a scoate locatarii din imobil și caută alte posibile victime.
Rețele Electrice a oprit alimentarea cu energie în zonă acum, odată cu activarea planului roșu, care este o procedură standard pentru această operațiune a autorităților.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridica praful...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte...
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.
UPDATE 11:16 O a treia victima a...
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a...
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.
Autoritățile au activat...
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al...
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a...
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a...
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...