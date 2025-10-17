Doi copii, printre victimele exploziei din Rahova. Care este starea acestora

Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. 2 persoane au decedat și 13 persoane, între care doi copii, au fost rănite în urma exploziei.

Doi copii în vârstă de 13 și 15 ani au fost transportați la spitalul Grigore Alexandrescu. Unul dintre ei este în stare critică, au declarat pentru G4Media surse din cadrul spitalului.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente, părinții au fost chemați de urgență să preia elevii. Pompierii intervin în acest moment pentru a scoate locatarii din imobil și caută alte posibile victime.

Rețele Electrice a oprit alimentarea cu energie în zonă acum, odată cu activarea planului roșu, care este o procedură standard pentru această operațiune a autorităților.

Ads