Cum se apără suspecții reținuți în cazul exploziei din Rahova. Instanța decide dacă cei trei vor fi arestați

Instanța va lua vineri, 21 octombrie, o decizie în cazul celor trei persoane implicate în dosarul deschis ca urmare exploziei din cartierul Rahova.

Cei trei, un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei care au venit la bloc pentru a verifica branşamentul, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ordonanțele de reținere au expirat joi, 20 octombrie, astfel că, în prezent, suspecții sunt liberi.

Toţi trei sunt acuzaţi de distrugere din culpă, alături de Distrigaz Sud şi de firma autorizată ANRE care a fost chemată pentru a remedia problemele de la blocul din Rahova unde a avut loc explozia.

Joi, cei trei bărbaţi au fost, mai bine de patru ore, în sala de judecată, unde au dat explicații legate de evenimentele din 17 octombrie, conform unor surse judiciare citate de Observator. În fața instanței, aceștia ar fi declarat că în momentul în care s-au prezentat la bloc ar fi simţit miros de fum şi nu de gaz.

Riscă până la 12 ani de închisoare

Cei trei sunt acuzaţi de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, faptă conform legii se pedepseşte cu până la 12 ani de închisoare.

După şedinţă au fost lăsaţi să plece acasă pentru că le-a expirat mandatul de reţinere, cel de 24 de ore.

Dacă instanța decide arestarea preventivă, cei trei vor trebui să se prezinte la poliţie şi să se predea.

