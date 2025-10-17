Doi dintre răniţii din Rahova urmează să fie transferaţi în străinătate. Au arsuri grave din cauza exploziei din bloc

Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din străinătate, a precizat premierul Ilie Bolojan.

„Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de acea explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime şi afectarea structurii de rezistenţă a blocului şi, din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”, a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualităţi.

Bilanț prezentat de Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe sunt în stare gravă. Ministrul a vorbit și despre posibilul transfer în străinătate a unuia dintre răniți, care a suferit arsuri grave.

„Sunt 13 pacienți internați. Trei sunt la Spitalul Floreasca, cu politraumatisme severe. De asemenea, două persoane sunt la Bagdasar Arseni, dintre care una cu arsuri severe. Mai sunt șase victime la spitalul Universitar, dintre care unul cu arsuri severe pentru care se s-ar putea cere transfer în străinătate, după ce starea sa va fi stabilizată”, a declarat Rogobete, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai anunțat că doi copii, de 15 și 17 ani, sunt internați la spitalul „Grigore Alexandrescu”, dintre care unul este în stare critică.

De asemenea, o victimă a refuzat internarea în spital. El a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare critică.

