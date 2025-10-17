Blocul distrus de explozie va fi demolat, cel mai probabil, anunță Bolojan. Ce sprijin va acorda Guvernul pentru sutele de locatari care vor rămâne fără case

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ține legătura în permanență cu administrația Capitalei pentru a lua măsurile de sprijin pentru victimele exploziei din Rahova. Bolojan a declarat că, din primele estimări ale Inspecției de stat în construcții, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat.
„Am ținut legătura cu administrația din București pentru a ne organiza, și pentru a caza oamenii. Vom găsi o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate măsurile necesare. Sunt afectate câteva sute de persoane, probabil vreo 400 de persoane”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.
Premierul a spus că se vor face expertize și, dacă acestea arată că imobilul poate fi reabilitat, există programe care vor sprijini reconstrucția acestuia. Dacă structura este grav afectată, cel mai probabil blocul va trebui demolat, a declarat premierul.
„Trebuie să vedem care este situația asigurărilor în acel bloc”, a mai spus premierul care a subliniat că Guvernul va lua măsuri pentru încurajarea asigurării imobilelor din România pentru a asigura sprijinul în cazul unor astfel de tragedii.
„Vom susține cu o pondere mai mare locuințele asigurate, pentru a da un semnal în acest sens. Astfel că în cazul unor probleme, ei să fie despăgubiți integral. Asta vom încerca și în acest caz. Vedem câți sunt asigurați și vom lua masurile necesare. Dacă toate locuințele din România ar face aceste asigurări obligatorii, s-ar crea un fond mare, și alături de sprijinul guvernamental, oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate”, susține premierul..
În ceea ce privește cauza exploziei, Ilie Bolojan a confirmat ipoteza scurgerilor de gaz și a faptului că cineva a repornit furnizarea de gaze deși acestea erau oprite de către Distrigaz.
„În mod cert este o scăpare de gaz. Urmează să se finalizeze ancheta în curs. Până la limita de proprietate a blocului este responsabil Distrigaz, iar de la limita acestuia, este responsabilă asociația de proprietari. Scurgerile se pare ca au fost în interior. Se pare ca Distrigaz a fost sesizat că este o problema, au constatat problema, au oprit furnizarea gazul și au pus sigiliu. Au fost sunați și azi, au mers acolo și au constatat ca sigiliul nu mai este”, a declarat premierul.
Acesta a subliniat că cel mai probabil cineva a intervenit și sa fi dat drumul la alimentarea blocului.
„La scurt timp după a ajungerea echipei a avut loc explozia. Cand se va finaliza ancheta, vom ști sigur ce s-a întâmplat. Vom acorda ajutoare de urgenta și sprijin pentru cei sinistrați. Nu pot sa spun acum niște sume”, a mai spus Bolojan.
