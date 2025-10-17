Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO

Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a distrus geamurile din mai multe clase ale liceului. O fetită ar fi fost rănită ușor în urma incidentului.

Liceul a fost evacuat în urma exploziei. Administrația liceului a lua decizia de a suspenda cursurile, iar clasele de după-amiază nu vor mai face ore.

Explozia a avut loc la un bloc cu 8 etaje, aflat pe Calea Rahovei, aproape de Liceului Dimitrie Bolintineanu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a anunțat că a fost activat Planul Roșu.

„Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Aceasta s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.

Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu.

