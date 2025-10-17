Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:44
525 citiri
Liceul Dimitrie Bolintineanu, grav afectat de explozia din Rahova FOTO Facebook/MEteoplus
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a distrus geamurile din mai multe clase ale liceului. O fetită ar fi fost rănită ușor în urma incidentului.
Liceul a fost evacuat în urma exploziei. Administrația liceului a lua decizia de a suspenda cursurile, iar clasele de după-amiază nu vor mai face ore.
Explozia a avut loc la un bloc cu 8 etaje, aflat pe Calea Rahovei, aproape de Liceului Dimitrie Bolintineanu.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a anunțat că a fost activat Planul Roșu.
„Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Aceasta s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.
Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a...
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.
În acest moment au fost identificate...
După explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală, administratorul clădirii a dezvăluit cauza care a dus la tragedia care a rănit 11 persoane și a ucis cel puțin una. ISU a...