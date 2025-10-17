Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe sunt în stare gravă. Ministrul a vorbit și despre posibilul transfer în străinătate a unuia dintre răniți, care a suferit arsuri grave.

„Sunt 13 pacienți internați. Trei sunt la Spitalul Floreasca, cu politraumatisme severe. De asemenea, două persoane sunt la Bagdasar Arseni, dintre care una cu arsuri severe. Mai sunt șase victime la spitalul Universitar, dintre care unul cu arsuri severe pentru care se s-ar putea cere transfer în străinătate, după ce starea sa va fi stabilizată”, a declarat Rogobete, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai anunțat că doi copii, de 15 și 17 ani, sunt internați la spitalul „Grigore Alexandrescu”, dintre care unul este în stare critică.

De asemenea, o victimă a refuzat internarea în spital. El a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare critică.

”Majoritatea pacienţilor transferaţi sunt în stare de urgenţă, critică. Vom avea un tablou mai exact asupra situaţiei după ce aceştia sunt evaluaţi în unităţile de primiri-urgenţe. Un pacient a fost transferat la Bagdasar-Arseni, în vârstă de 76 de ani, cu arsuri severe. Două victime sunt decedate şi un pacient a refuzat transferul la spital, starea lui fiind echilibrată”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Ministrul a anunțat că au fost pregătite 30 de paturi de ATI cu echipament medical și resurse umana mobilizate la nevoie.

El a precizat că, dacă situaţia o va impune, va fi extins numărul de spitale care funcţionează sub regim de cod alb de urgenţă.

”Aceste spitale funcţionează sub cod alb de urgenţă, toate resursele materiale şi umane sunt direcţionate către această situaţie. Dacă numărul de victime va creşte, vom extinde numărul de spitale care vor funcţiona sub regim de cod alb de urgenţă. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii e în legătură cu celelalte spitale pentru a putea prelua pacienţii de la nivelul Capitalei pentru a nu afecta aceste situaţii medicale de urgenţă care apar, altele decât cele din explozie”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte treisprezece au fost transportate la spitale din Capitală, în stare mai mult sau mai puțin gravă. Deflagrația, urmată de un incendiu violent, a distrus două etaje ale clădirii de opt niveluri și a afectat fațada imobilelor din jur, inclusiv Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de unde elevii și profesorii au fost evacuați imediat.

