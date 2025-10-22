Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 09:33
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Explozie într-un bloc din cartierul Rahova FOTO Facebook/Meteoplus

Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai multe ori însă, până în 2018, prin diverse acte normative. Senzorii se instalează doar de către firme autorizate de ANRE.

Potrivit legii, consumatorii sunt cei care răspund de modul de utilizare a instalațiilor din interiorul apartamentelor, potrivit legislației din sectorul gazelor naturale.

Nerespectarea acestor prevederi ANRE se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei.

Dacă instalația este individuală, răspunderea aparține proprietarului. Dacă este vorba de o coloană comună, cum sunt blocurile, responsabilitatea intră în sarcina administratorului asociației de proprietari.

Cât costă detectoarele

În cazul senzorilor montați în apartamentele de bloc unde există contorizare comună, prețul este de aproximativ 350-500 de lei. Acesta include echipamentele, materialele folosite, manopera și TVA, conform unei analize făcute de Hotnews.

În cazul unei instalații individuale, prețul ajunge la 650-800 lei per apartament. Unele firme oferă plata în rate și diverse discounturi în funcție de numărul detectoarelor pe care le montează într-un bloc.

Prețul unui detector de gaze (doar echipamentul, fără manoperă) pleacă de la 130 de lei și ajunge la 400 de lei în magazinele online, în funcție de brand, de tipul senzorului, dimensiunea electrovalvei și funcționalitățile suplimentare.

Tarifele practicate de firmele autorizate ANRE nu sunt reglementate. Firmele au libertatea să stabilească propriile tarife, în funcție de costuri, complexitatea lucrărilor, zona geografică și alți factori economici.

Costurile pentru verificarea instalației din apartament sunt suportate de proprietar, în timp ce costurile pentru instalația comună (pe scară) sunt achitate de toți locatarii prin intermediul asociației de proprietari.

Există 5.700 de firme care fac acest lucru în toată țara și pot fi găsite pe site-ul ANRE. În București sunt acreditate un număr de 917 firme.

Afișele care pun în pericol siguranța oamenilor

După explozia din Rahova, pe rețelele de socializare au circulat mai multe postări cu afișe lipite în scări de bloc, în care locatarii erau sfătuiți să nu sune la Distrigaz pentru întreruperi de gaze, fiind invocate costuri mari pentru reconectare.

„Atenție! Pentru întreruperi de gaze nu sunați la Distrigaz! Distrigaz Sud întrerupe furnizarea de gaze și plătim foarte mult verificarea și reconectarea (plătim toți). Distrigaz nu rezolvă problemele proprietarilor”, este scris pe unul dintre afișe.

Ce trebuie făcut

Legea prevede însă clar că, atunci când senzori se activează sau când se simte miros puternic de gaze, proprietarii trebuie să anunțe imediat distribuitorul de gaze.

Acesta trimite un reprezentant cu un echipament care măsoară dacă există sau nu scăpări în acea încăpere. Dacă nu există, senzorul este resetat, alimentarea cu gaze poate continua, iar intervenția nu costă.

Dacă există scurgeri de gaz, reprezentantul companiei de distribuție oprește gazele pe coloană și recomandă consumatorilor să ia legătura cu una dintre firmele autorizate de ANRE, care execută lucrări de reparații la instalațiile din casă.

Distribuitorul nu taxează deplasarea sau închiderea și redeschiderea gazului în cazul scurgerilor de gaze, potrivit reprezentanților Distrigaz consultați de HotNews.

Se verifică de două ori dacă mai sunt sau nu scăpări de gaz

Pentru intervenții în cazul scurgerilor de gaze, proprietarul sau asociația, în cazul blocurilor, trebuie să aleagă o firmă din lista ANRE și să încheie un contract în baza căruia aceasta va realiza lucrările necesare.

La final, firma eliberează unul sau mai multe documente care atestă că gazul poate fi repornit. Firma trimite o copie a documentelor către distribuitor și îl notifică despre faptul că poate veni să redeschidă gazul.

Distribuitorul trebuie să verifice și el încă o dată dacă mai sunt scăpări de gaz și apoi redeschide robinetul.

Chiar dacă instalația funcționează bine, o dată la doi ani trebuie să facem o verificare tehnică, iar la fiecare 10 ani, o revizie generală.

Explozia din Rahova

Problema detectoarelor de gaze a revenit în atenția publică în urma exploziei de săptămâna trecută, din cartierul bucureștean Rahova, soldată cu 3 morți și 15 răniți.

Cel mai probabil explozia a fost cauzată de scăpări de gaze.

Acestea ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.

Specialiştii de la Institutul INSEMEX, care face expertiza asupra accidentului, au extras un tronson din conducta de gaze, care se pare că ar avea mai multe fisuri, care ar fi putut fi produse ca urmare a unui scurtcircuit la un cablu electric aflat în vecinătatea conductei de gaze.

Locatarii blocului sesizaseră în mai multe rânduri faptul că în bloc persistă un miros puternic de gaz.

INSEMEX lansează ipoteza că un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz, apoi gazul metan a urcat prin coloana verticală a blocului. Undeva la etajele 5-6, spaţiul ar fi fost obturat, deasupra etajului 5. Din acest motiv, gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie.

