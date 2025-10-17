Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 12:28
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele.
”Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii.
În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de această nenorocire. Preoții parohiilor din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele.
Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor ce și-au pierdut viața, pentru grabnica vindecare a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndurerate”, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
