Solicitare de convocare de urgență a Consiliului Local Sector 5. Se cer soluții financiare și de relocare pentru victimele exploziei din Rahova

PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a clădirii. Liberalii solicită alocarea de fonduri pentru necesitățile materiale și medicale ale victimelor, dar și căutarea de soluții pentru relocarea locatarilor blocului.

„Partidul Național Liberal (PNL) Sector 5 își exprimă profundul regret și solidaritatea totală față de familiile și persoanele afectate de tragicul eveniment produs azi dimineață, explozia survenită într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Suntem alături de victimele rănite și de toți locatarii ale căror vieți au fost date peste cap de această nenorocire.

În acest moment de criză, prioritatea noastră absolută este siguranța și sprijinul imediat al cetățenilor”, scrie PNL Sector 5.

PNL Sector 54 convocarea de urgență a Consiliului Local pentru aprobarea alocării de fonduri de urgență pentru sprijin material și medical și pentru identificarea și aprobarea soluțiilor de relocare temporară pentru toate familiile rămase fără locuințe sau ale căror locuințe au devenit de nelocuit, asigurând cazare decentă și condiții minime de trai.

De asemenea, partidul cere inițierea unei anchete administrative rapide pentru a stabili cauzele care au dus la acest dezastru și responsabilitățile care se impun.

PNL Sector 5 face apel la toate forțele politice din Consiliul Local să dea dovadă de responsabilitate și să voteze în unanimitate deciziile necesare pentru a veni rapid în ajutorul comunității afectate.

”Suntem datori să acționăm prompt și eficient. Nicio familie nu trebuie lăsată singură în fața acestei tragedii. Solicităm sprijinul de urgență al Primăriei Capitalei și al Guvernului pentru gestionarea acestei crize,” a transmis liderul Grupului PNL Sector 5.

