Solicitare de convocare de urgență a Consiliului Local Sector 5. Se cer soluții financiare și de relocare pentru victimele exploziei din Rahova

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:58
329 citiri
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a clădirii. Liberalii solicită alocarea de fonduri pentru necesitățile materiale și medicale ale victimelor, dar și căutarea de soluții pentru relocarea locatarilor blocului.
„Partidul Național Liberal (PNL) Sector 5 își exprimă profundul regret și solidaritatea totală față de familiile și persoanele afectate de tragicul eveniment produs azi dimineață, explozia survenită într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Suntem alături de victimele rănite și de toți locatarii ale căror vieți au fost date peste cap de această nenorocire.
În acest moment de criză, prioritatea noastră absolută este siguranța și sprijinul imediat al cetățenilor”, scrie PNL Sector 5.
PNL Sector 54 convocarea de urgență a Consiliului Local pentru aprobarea alocării de fonduri de urgență pentru sprijin material și medical și pentru identificarea și aprobarea soluțiilor de relocare temporară pentru toate familiile rămase fără locuințe sau ale căror locuințe au devenit de nelocuit, asigurând cazare decentă și condiții minime de trai.
De asemenea, partidul cere inițierea unei anchete administrative rapide pentru a stabili cauzele care au dus la acest dezastru și responsabilitățile care se impun.
PNL Sector 5 face apel la toate forțele politice din Consiliul Local să dea dovadă de responsabilitate și să voteze în unanimitate deciziile necesare pentru a veni rapid în ajutorul comunității afectate.
”Suntem datori să acționăm prompt și eficient. Nicio familie nu trebuie lăsată singură în fața acestei tragedii. Solicităm sprijinul de urgență al Primăriei Capitalei și al Guvernului pentru gestionarea acestei crize,” a transmis liderul Grupului PNL Sector 5.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridica praful...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte...
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.
UPDATE 11:16 O a treia victima a...
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a...
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.
Autoritățile au activat...
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al...
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a...
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a...
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...
După explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală, administratorul clădirii a dezvăluit cauza care a dus la tragedia care a rănit 11 persoane și a ucis cel puțin una. ISU a...