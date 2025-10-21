Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"

Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul distrus pentru a proteja bunurile familiei care o deține.

Jackie, căci așa o cheamă, nu a putut fi salvată de stăpâna casei, care cu greu și-a luat copiii din locuința devastată și i-a scos din blocul aproape prăbușit, relatează Digi24.

Familia care o are pe Jackie locuia la doar câțiva metri de apartamentul în care a avut loc deflagrația devastatoare. Sunt mama, tata și doi copii. Imediat după explozie, femeia înfricoșată și-a scos copiii din apartament și a luat-o spre ieșire. Ar fi vrut să o ia și pe Jackie, dar, din nefericire, nu mai avea cum.

"Au ieșit copiii, au ieșit cu un domn și am început să văd pompierii. Vecinii strigau în continuare. M-am întors să iau cățelul și cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia.

După aceea, m-am întors să văd dacă pot să iau acte. Am pus mâna pe două geci ale fetelor. N-am putut să văd actele, n-am putut să le citesc. Am văzut niște pașapoarte. Am mai vrut să mai iau o dată cățelul, să mă rog de ea, dar eram încălțată cu niște papuci mai mari și îmi alunecau foarte tare picioarele.

M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine", a povestit mama Natalia pentru sursa citată.

Mama povestește că, imediat după ce a ieșit cu copiii din bloc, s-a întâlnit cu soțul, care venea de la serviciu după ce auzise ce s-a întâmplat. Toți 4 s-au uitat spre locul unde ar fi trebuit să fie apartamentul lor.

La una din ferestrele făcute țăndări de explozie era Jackie. Se uita la ei cu ochii mari și parcă le spunea că era acolo pentru a le păzi bunurile. Rămăsese în apartamentul distrus și își privea stăpânii printr-un geam spart.

Inițial, câțiva pompieri au încercat să o salveze, dar nu i-a lăsat să se apropie de apartament. Își făcea datoria de paznic.

În cele din urmă, soțul Nataliei a convins câțiva salvatori să meargă împreună după Jackie. Știa că, dacă va fi și el acolo, cățelușa va ieși din bloc cu ei.

"Era pe teritoriul apartamentului, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți. Ea își păzea teritoriul", a spus bărbatul.

"Cu mine a acceptat să vină. M-am uitat prin moloz și am găsit o curea. Îi țineam lesa într-un dulap care nu mai era de mult accesibil. Am găsit o curea, am legat-o și am putut să cobor cu ea. M-a cunoscut și a înțeles că e ok și a ieșit.

Am găsit înțelegerea și din partea celor de la pompieri. Am putut să recuperăm cățelul și am văzut peisajul din care a ieșit familia mea. Nu mai exista perete interior, pereți exteriori, vecinii nu mai existau. Practic, am intrat prin casa vecinilor să recuperez cățelul, dar ne-au ajutat cei de la forțele de intervenție", a mai spus tatăl.

Acum sunt cu toții teferi, împreună.

Voluntarii de la Habitat for Humanity le-au găsit un apartament în care să stea. În afară de câteva documente, nu și-au mai recuperat niciun obiect din fosta locuință, dar spun că nu au nevoie de mai mult, atât timp cât sunt împreună, a mai relatat Digi24.

