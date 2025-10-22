Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari

Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus

Ministerul Dezvoltării a anunţat marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă vineri, 17 octombrie, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.

Bucuria victimelor la auzul veștii s-a stins, însă, repede, după ce au aflat că ministerul îi va face chiriași din proprietari.

”Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, au precizat oficialii ministerului.

Prezenți în studioul Antena 3 CNN, câțiva dintre oamenii care au trăit pe viu deflagrația ce le-a distrus viețile și speranțele s-au arătat revoltați.

„Familia mea e trecută pentru a doua oară prin tragedie. Noi am fost și la Colectiv. Din fericire e în viață, Am stat trei ani în Belgia cu ea. E bine, e bine că e în viață, tot din cauza nepăsării autorităților. După 10 ani altă traumă. E locul unde am născut-o, unde a trăit, unde a copilărit. Nu...m-a lăsat fără cuvinte. Nu are cum să se întâmple așa ceva! Nu are cum! Noi am muncit o viață să ne facem o casă. Să o plătim. Am plătit cu sudoare, soțul muncește în construcții pleacă dimineața, vine seara, am plătit cu greu. Nu au cum să ne facă din proprietari chiriași”, a spus o victimă.

„Nu am înțeles bine. Copiii minori, dar ce facem cu cei majori: Ei nu sunt copiii noștri? Să dea Dumnezeu să treacă și ei prin ce trecem noi. Din proprietari să devină chiriași. Să se gândească la copilașul nenăscut, la cel care e acum în spital. A fost cineva să vadă cum se simte copilul ăla?”

„E dauna vieții noastre”

„Oare acest ministru s-a gândit pare ce se va întâmpla cu noi? Dacă ne va conveni această decizie?”

„Nu gândesc. Nu gândesc pur și simplu nu se gândesc că noi am muncit o viață și nu știu cum am strâns banii ăștia să putem să ne cumpărăm o casă. Și acum să fim cu chirie, ai nimănui?”

„Bu au suflet nu au caracter. O mizerie”

„Ce să mai spun, nu au suflet. Nu pot să mă exprim”

„Ăștia nu sunt oameni”

„Își văd doar interesele lor și ale familiilor lor și nu le pasî. Eu abia mă mutasem de opt luni, apartamentul era cumpărat cu un credit ipotecar. Sunt mâhnit și scârbit.”

