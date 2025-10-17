Pașii de urmat în cazul unei scurgeri de gaze. Ce trebuie să faci pentru a fi în siguranță și care sunt simptomele intoxicării

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:00
Explozia produsă de o acumulare de gaz la un bloc din Rahova readuce în atenția publică pericolul pe care gazul metan îl poate prezenta dacă nu este folosit în mod corect, dacă instalațiile nu sunt verificate corespunzător sau dacă există defecțiuni la aparatele care folosesc astfel de combustibil. Dacă simți miros de gaz în casă, pericolul este unul real. În acest caz, este extrem de important să fie urmați serie de pași și de măsuri.
În mod natural, gazul metan este inodor. Pentru a-l face detectabil, distribuitorii adaugă un compus chimic (mercaptan) care îi conferă un miros puternic, specific, asemănător ouălor. Acesta te ajută să detectezi scurgerile la timp și să iei măsuri de siguranță.
Ce să faci imediat
- Nu crea scântei: Nu aprinde lumina, nu folosi aparate electrice (telefon, aragaz, cuptor cu microunde, etc.) și nu aprinde chibrituri sau brichete.
- Ventilează: Deschide imediat toate ferestrele și ușile pentru a aerisi încăperea.
- Părăsește zona: Evacuează clădirea sau zona respectivă.
- Sună la urgență: Din afara clădirii, sună la 112 și/sau la numărul de urgență al distribuitorului de gaz din zona ta.
Semne ale unei scurgeri de gaz.
-Miros de gaze
-Un zgomot de șuierat sau fâsâit de la conducte sau aparate.
-Simptome fizice precum amețeli, dureri de cap sau greață.
-Flacăra la aragaz sau centrală arde neregulat sau intermitent
Măsuri de prevenție pentru a evita situațiile scurgerilor de gaze:
- Asigură o ventilație bună în bucătărie și încăperile cu gaz.
- Nu astupa grilele de aerisire sau orificiile de ventilație.
- Nu modifica instalația de gaze fără o firmă autorizată.
- Curăță periodic aragazul, centrala și coșurile de evacuare.
- Montează senzori de gaz și monoxid de carbon — preferabil cu electrovalvă automată.
Prevenția este cheia:
- Verifică periodic instalațiile de gaz cu ajutorul specialiștilor autorizați.
- Asigură-te că spațiile unde sunt instalate aparate de gaz sunt bine ventilate.
- Instalează un detector de gaz, care te va avertiza în cazul unei scurgeri.
Simptomele intoxicării cu gaz metan (care conține și monoxid de carbon)
Simptomele intoxicării cu gaz metan includ dureri de cap, amețeli, greață, slăbiciune, confuzie și vedere încețoșată. Simptomele pot fi similare cu cele ale intoxicației cu monoxid de carbon, deoarece metanul, atunci când arde incomplet, produce monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor.
Simptome comune
- Dureri de cap
- Amețeli
- Greață și vărsături
- Slăbiciune musculară
- Vedere încețoșată
- Confuzie
- Somnolență
- Incapacitatea de a coordona mișcările
Acțiune imediată
- Ieșiți imediat din spațiul afectat: Mutați-vă la aer curat, departe de sursa de gaz.
- Apelați serviciile de urgență: Sunați la 112 sau mergeți la cea mai apropiată unitate de urgență.
- Nu încercați să provocați voma: Nu ingerați lichide sau medicamente fără instrucțiuni medicale.
- Dacă este posibil, asigurați aerisirea spațiului: Aerisiți complet încăperea pentru a elimina gazul.
Explozia produsă de o acumulare de gaz la un bloc din Rahova readuce în atenția publică pericolul pe care gazul metan îl poate prezenta dacă nu este folosit în mod corect, dacă...
