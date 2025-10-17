Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele

Mai multe ipoteze au fost lansate în cazul exploziei din blocul din Rahova. Gazele ar fi fost oprite inițial, dar repornite apoi de un locatar al blocului. Unele surse au declarat pentru presă că acesta ar fi primit acceptul din partea firmei sau a autorităților pentru a lua această măsură.

După ce echipele de intervenție sesizate în zonă au oprit furnizarea de gaze, în urma plângerilor făcute de locatari, unul dintre locatari ar fi repornit furnizarea de gaze, anunță pe surse Antena 3 CNN.

Un angajat al firmei de gaze s-ar fi deplasat vineri, cu puțin timp înainte de explozie, la blocul respectiv și ar fi găsit sigiliul rupt.

Jurnaliștii susțin că se investighează în acest moment dacă locatarul care ar fi repornit gazele a primit acceptul firmelor de distribuție sau a autorităților.

Ce s-ar fi întâmplat înainte de tragedie

O locatară din blocul din Sectorul 5 povestește, cu câteva ore înainte de explozie, că oamenii din bloc au simțit un miros puternic de gaz și au cerut ajutorul autorităților, însă fără rezultat. Postarea sa circulă pe rețelele de socializare și a fost fotografiată de pe ecran tv. Mărturia ridică întrebări privind modul de intervenție și coordonare între instituțiile responsabile Distrigaz Rețele, ISU și distribuitorul de energie, înainte de explozie.

„România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunam la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul…stă în mașina sa să vadă cum evoluează treaba, dar el „și-a făcut treaba”, pe scară deja câțiva contori de gaz să piuie, sunăm le 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, „doamna unde să sunăm?” că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba”, a relatat femeia pe contul său de Facebook.

Aceasta susține că senzorii de gaz de pe scară au început să piuie, iar locatarii, panicați, au apelat din nou la numărul de urgență 112. „Sunăm le 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, „doamna unde să sunăm” că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba.”, a mai spus Natalia Zgabreris.

Pompierii au ajuns ulterior la fața locului și au constatat că situația era gravă.

„Vin pompierii…oamenii constată că e serios, merg la subsol, tot gaz, tot fum, după întrebările cine, ce…cheamă prin stație de la Dristrigaz rețele, iese omul din masină…domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc” povestește martora.

Femeia afirmă că abia după aproape o oră de apeluri și insistențe, pompierii au plecat.

„Deci sunăm la PPC/Ener 45-50 min, până convingem pe cineva că…e o problemă, scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câțiva contori de gaz de centrală piuie, noi încă „anchetăm” cine a sunat la gaz, ca odată oprit, cică se deschide greu, că trebuie „firmă autorizată = a se citi bani mulți” să ne spună că totul e în regulă, în final pompierii pleacă”, a explicat aceasta.

Un alt locatar a explicat, vineri, la Antena 3, că locatarii au sesizat Distrigaz cu o zi în urmă semnalând miros de gaz. Reprezentanții Distrigaz ar fi intervenit și raportat ulterior că au reparat fisura. Un alt locuitor acuză Distrigaz că nu a rezolvat problema și că nu a sistat furnizarea de gaze în bloc.

”Și în dimineața de dinainte să se producă explozia era miros de gaz. Și după intervenția lor (Distrigaz) ieri, se simțea miros de gaz”, au declarat cei doi locatari ai blocului afectat de explozie.

”Avem această informație că au fost echipe de la gaz și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe asta trebuie să lămurească cei de la de la gaz. Dacă a fost oprit gazul probabil că cineva l-a deschis, urmează să vedem (…) Sunt în jur de 100 de persoane evacuate din bloc”, a declarat Raed Arafat, întrebat de ziariști dacă ieri a fost semnalat miros de gaz în zonă.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit acestora, până la acest moment sunt doi morți și 13 persoane, între care și doi copii, transportate la spital. Informațiile sunt în dinamică, numărul victimelor se poate modifica.

