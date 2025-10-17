Explozia din Rahova a afectat structura imobilului Liceului „Dimitrie Bolitineanu”. Arafat: Un stâlp de rezistență este afectat. Ce se întâmplă cu elevii

Autor: Maria Mora
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:16
Explozia din Rahova a afectat structura imobilului Liceului „Dimitrie Bolitineanu”. Arafat: Un stâlp de rezistență este afectat. Ce se întâmplă cu elevii
Liceul Dimitrie Bolintineanu, grav afectat de explozia din Rahova FOTO Facebook/Meteoplus

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din cartierul Rahova din București.

„Ca urmare a violenței exploziei a fost afectat și liceul Bolintineanu din apropiere. Un stâlp de rezistență de la liceu e afectat, motiv pentru care autorităților au dispus închiderea școlii. Au fost evacuați 700 de elevi și 400 personal didactic și auxiliar”, potrivit lui Raed Arafat.

La fața locului, acționează șase inspectori de la Inspectoratul pentru Stat în Construcții, iar activitatea în școală nu poate fi continuată până nu se face o expertiză.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a explicat că elevii de la „Bolintineanu” vor învață online, iar dacă expertiza va dura prea mult există posibilitatea să fie mutați la altă școală.

Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a distrus geamurile din mai multe clase ale liceului. O fetită ar fi fost rănită ușor în urma incidentului.

Liceul a fost evacuat în urma exploziei. Administrația liceului a lua decizia de a suspenda cursurile, iar clasele de după-amiază nu vor mai face ore.

