Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar lucrările de punere în siguranţă şi demolare vizează doar acea scară.

„Sunt cinci scări la această adresă. Un bloc în U. O singură scară a explodat. Celelalte patru sunt cele învecinate, când vă uitaţi la imobil. Afectat şi în urma raportului iniţial este doar blocul care a explodat, doar o scară din cinci. Pe data de 20, în urmă cu câteva zile, ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări, din care reiese foarte clar că ele nu sunt afectate”, a spus Bujduveanu.

Acesta a anunțat că se vor expertiza și următorul bloc pentru a fi siguri ca locuitorii nu sunt puși în pericol.

„În momentul în care vom intra la punere în siguranţă pentru scara aceasta – punere în siguranţă înseamnă preluarea elementelor de risc, se dau jos pereţii, etajele care dau să cadă – apoi intră experţii tehnici. Expertiza e diferită de un raport, pentru că expertiza se face cu probe din teren. Blocul fiind în U, există un perete comun. Automat vom expertiza şi următorul bloc. Şi, dacă este nevoie, ne vom muta şi la următorul imobil, pentru a fi siguri că locuitorii care se vor remuta în celelalte patru scări sunt în siguranţă”, a spus el.

„Dar discuţia despre punerea în siguranţă şi demolare este exclusiv despre una dintre cele cinci scări pentru a nu se face confuzie. Pe toate cinci scări sunt 500 de persoane care locuiesc, pe scara aceasta sunt doar 100”, a mai spus Bujduveanu.

