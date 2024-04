Explozie la o cafenea din Rusia. Primele date din anchetă FOTO/VIDEO

O explozie a avut loc luni, 1 aprilie, într-o cafenea cu tematică din Asia Centrală, în oraşul Voronej, relatează Reuters.

Zvezda a publicat o înregistrare video în care se văd ferestrele sparte la ”Casa Ceaiului din Est”, situată pe strada Leninn.

Potrivit Mash, atacul a avut loc dimineaţa devreme, când în cafenea nu se afla nimeni.

It is specified that a grenade was thrown into the building of a cafe in Voronezh pic.twitter.com/OtcGX6Zvmk