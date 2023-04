Noi informații despre explozia din Rusia: bilanțul victimelor, în creștere. Bloggerul militar care a murit în incident devenise critic în ultima perioadă la adresa armatei ruse

Numărul celor răniţi în explozia din Sankt Petersburg creşte la 25, 19 persoane fiind spitalizate. Autorităţile locale au demarat o anchetă, dar nu au oferit deocamdată informaţii despre modul în care s-a produs explozia.

Cunoscutul blogger care a murit devenise critic în ultima perioadă cu privire la la regresele armatei ruse în Ucraina.

Oficialii locali au actualizat numărul celor răniţi în urma exploziei produse, duminică într-o cafenea din Sankt Petersburg, precizând că 25 de persoane au fost rănite, iar 19 dintre ele au fost spitalizate.

Guvernatorul oraşului, Alexander Beglov, a împărtăşit actualizarea într-o postare pe Telegram, duminică seară.

"Toate serviciile de urgenţă şi speciale ale oraşului sunt activate în prezent în legătură cu ceea ce s-a întâmplat într-o cafenea de pe Insula Vasilyevsky", a spus Beglov, referindu-se la insula care reprezintă o parte semnificativă din centrul oraşului.

Russian media published footage of an explosion in a St. Petersburg cafe from several angles. pic.twitter.com/rJqpWfmOiV

"Lucrăm în coordonare cu agenţiile de aplicare a legii. Acestea încearcă să stabilească circumstanţele a ceea ce s-a întâmplat", a adăugat acesta.

Explozia l-a ucis pe bloggerul militar rus Vladlen Tatarsky, potrivit agenţiei de ştiri ruse de stat TASS şi autorităţilor locale.

Unul dintre cei mai cunoscuţi comentatori online din ţară cu privire la războiul din Ucraina, Tatarsky era uneori critic la adresa regreselor armatei ruse în Ucraina.

"Din păcate, 1 persoană a murit. În prezent, există 25 de victime. 19 dintre ele sunt spitalizate. Spitalele din oraş oferă toată asistenţa necesară", a scris Beglov.

Potrivit The Guardian, Vladlen Tatarsky avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram şi era unul dintre cei mai importanţi dintre influenţii bloggeri militari care au susţinut războiul din Ucraina.

Un site din Sankt Petersburg a transmis că explozia a avut loc într-o cafenea care a aparţinut la un moment dat lui Evgheni Prigojin, fondatorul armatei private Wagner care luptă pentru Rusia în Ucraina.

Nu a existat nicio indicaţie cu privire la cine s-a aflat în spatele exploziei.

Russian media reports that as a result of the explosion in a cafe in St. Petersburg, 23 people were injured, including 1 child, 18 people were hospitalized, including 4 in serious condition. pic.twitter.com/ppYiQHt6Kx