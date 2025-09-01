Momentul exploziei de la fabrica de lemn din Sebeș, surprins de camerele video. Kronospan anunță o anchetă internă VIDEO

Momentul exploziei de la fabrica de lemn din Sebeș, surprins de camerele video. Kronospan anunță o anchetă internă VIDEO
Explozie la o fabrică din Sebeș FOTO Captură video Youtube/Ziarul Unirea

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere din apropierea fabricii din Sebeș afectată, luni, de un incendiu puternic, arată momentul exploziei. Flăcările care au cuprins fabrica de prelucrare a lemnului au fost vizibile de la kilometri distanță.

Incendiul izbucnit la fabrica Kronochem a provocat rănirea a patru oameni. Doi dintre ei au suferit arsuri grave și au fost transportați la spitale din București și Timișoara, a anunțat Ministerul Sănătății.

În urma incendiului, autoritățile au activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Reacția reprezentanților Kronospan

Reprezentanții companiei Kronospan, care dețin fabrica de prelucrare a lemnului afectată luni de un incendiu masiv, au transmis că prioritatea în momentul de față este susținerea celor afectați de incidentul produs la Sebeș.

„Prioritatea noastră absolută sunt oamenii — sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților, colaboratorilor și comunității în care activăm. Ne mobilizăm toate resursele pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și sprijin pentru cei afectați. Dorim să mulțumim autorităților – în special celor din cadrul ISU Alba, Ministerului Sănătății, SMURD și celorlalți profesioniști – pentru promptitudinea, eficiența și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea situației. Împreună cu echipele noastre de pompieri și cu angajații noștri care au intervenit imediat, suportul autorităților a fost esențial”, spune compania.

Compania adaugă că va colabora pe deplin pentru depistarea cauzelor care au dus la incidentul soldat cu rănirea a patru oameni.

„Suntem primii interesați de clarificarea pe deplin a cauzelor incidentului de astăzi și vom colabora deplin în acest sens cu autoritățile competente. De asemenea, vom iniția imediat o anchetă internă riguroasă pentru a determina cauzele incidentului. Siguranța în fabrica Kronospan este un angajament permanent – și vom face tot ce ține de noi ca astfel de cazuri să nu se mai repete.”

