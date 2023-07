Un bărbat s-a aruncat în aer într-un tribunal din Ucraina. Doi polițiști au fost răniți VIDEO

Două persoane au fost rănite miercuri, 5 iulie, după ce bărbat pare că s-a aruncat în aer într-un tribunal districtual din Kiev, a indicat Ministerul ucrainean de Interne, potrivit AFP.

”Un atacator a murit pe loc. Conform informaţiilor preliminare, el s-a detonat”, a transmis ministrul de Interne, Igor Klimenko, pe reţelele sociale, precizând că doi poliţişti au fost răniţi.

Anterior, Klimenko a anunţat o explozie într-un tribunal din Kiev şi trimiterea unor echipe la faţa locului.

The Ukrainian media reported that there was another explosion at the #Shevchenkivskiy court. Preliminarily, law enforcers launched an assault.

After the explosion, a police officer ran out of the courthouse and demanded that an ambulance come immediately. https://t.co/45eHJuGxF3 pic.twitter.com/Jr4IP1lxD6