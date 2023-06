O explozie la o uzină de rachete și explozibili din Turcia a provocat sâmbătă prăbușirea unei clădiri, ucigând toți cei cinci muncitori aflați înăuntru, a declarat un oficial, informează Mediafax.

Explozia a avut loc în jurul orei 8.45 la complexul corporației de stat Mechanical and Chemical Industry Corporation, la periferia capitalei Ankara, a declarat reporterilor guvernatorul Vasip Sahin, conform AP.

Sahin a declarat că este probabil ca explozia să fi fost cauzată de o reacție chimică în timpul producției de dinamită.

Procurorii au lansat o anchetă oficială, a spus el.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.

A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM