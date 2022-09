Momentul în care un camion rusesc încărcat cu 200 de dispozitive explozive nimerește o mină VIDEO

O înregistrare video publicată recent pe rețelele de socializare arată cum un vehicul al armatei ruse încărcat cu 200 de mine antitanc explodează.

Camionul tocmai trecuse peste o mină ucraineană.

Incidentul a avut loc în apropiere de orașul Zaporojie, capitala regiunii cu aceeași denumire din sud-estul Ucrainei, potrivit Hotnews.ro.

”Vehiculul rusesc care transporta 200 de mine TM-62 AT a trecut peste o mină ucraineană din vecinătatea #Zaporizhzhia și a fost distrus în totalitate”, se arată în postarea în care este publicat filmul.

O echipă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ajuns joi, 1 septembrie, în această regiune pentru a inspecta centrala nucleară Zaporojie după ce bombardamentele din imediata apropiere a acesteia au provocat temeri legate de un posibil accident nuclear.

Inițial înregistrarea video cu vehiculul rusesc în flăcări a fost distribuită pe canalul de Telegram de „Grey Zone”, ”alias-ul” folosit de unul dintre cei mai cunoscuți luptători ai grupului de mercenari Wagner ce luptă în Ucraina.

Luni, acesta afirma tot pe Telegram referitor la contraofensiva declanșată în Herson de Ucraina că soldații Kievului au reușit să realizeze avansuri semnificative în unele sectoare ale frontului, adăugând însă că forțele ucrainene au fost respinse pe alte axe de atac.

Miercuri, el relata că unele unități rusești s-au retras de pe linia frontului, o „decizie corectă” în opinia sa, dată fiind concentrarea de trupe ucrainene.

Acesta nu este un incident singular. De la începutul războiului din Ucraina, pe rețelele de socializare au aprăut mai multe înregistrări video cu tancuri sau vehicule blindate rusești care trec peste mine și explodează spectaculos, deși pericolul pare evident.

Într-o astfel de filmare apărută la jumătatea lunii august un vehicul de luptă al infanteriei de tip BMP poate fi văzut trecând peste o mină în timp ce încearcă să treacă în trombă printre alte două blindate scoase din acțiune.

Soldații ruși aflați pe vehiculul blindat sar rapid de pe acesta după explozie, doi căzând imediat după la pământ deși nu este clar dacă au fost răniți sau au încercat să se adăpostească.

Înregistrarea a amintit imediat de o alta apărută în luna iulie în care de data aceasta a fost implicat un tanc al forțelor armate ruse. Vehiculul de luptă este văzut explodând chiar în prima parte a înregistrării după ce trece peste o mină printre alte 4 tancuri abandonate în formație compactă de soldații Moscovei.

#Ukraine: Engineering and artillery forces of the Ukrainian army stopped a Russian tank attack in the East recently - at least two T-80/T-72 series tanks were destroyed with four more damaged and abandoned. pic.twitter.com/iv9rhbDM2J