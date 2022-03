Explozii puternice au fost semnalate la Kiev, marţi dimineaţă, la ora 05.45. The Kyiv Independent a anunţat pe Twitter că au loc explozii. Potrivit bbc.com, sirenele răsună la Kiev, Odesa, Uman şi în regiunea Hmelniţki.

UPDATE 10.05 Organizația Mondială a Sănătății a transmis că numărul actual estimat de persoane afectate în Ucraina este de 18 milioane, dintre care 6,7 milioane sunt strămutate în interior.

UPDATE 9.50 Un bombardament al armatei ruse a distrus stația de metrou Lukyanivska şi birourile din cadrul acesteia.

UPDATE 9.39 Cel puţin două persoane au murit la Kiev în urma bombardării unui imobil rezidenţial, au anunţat serviciile de urgenţă ucrainene care au semnalat marţi dimineaţa tiruri în mai multe locuri ale capitalei ucrainene, pe care armata rusă caută să o încercuiască.

UPDATE 9.30 Banca Mondială a anunţat că pune la dispoziţie aproape 200 de milioane de dolari finanţare suplimentară şi reprogramată pentru a sprijini serviciile sociale şi persoanele vulnerabile din Ucraina, pe lângă cele 723 milioane de dolari aprobate săptămâna trecută.

UPDATE 9.16 O nouă lege controversată aprobată de Putin. Firmele rusești pot deveni proprietarele avioanelor luate în leasing, chiar dacă nu au fost achitate.

UPDATE 9.00 Războiul lui Vladimir Putin, condamnat de un fost vicepremier al Rusiei, dintr-o locație secretă: ”E cel mai rău lucru din viață”.

UPDATE 8.41 Mitropolitul Epifanie I al Ucrainei, liderul Bisericii Creștine Ortodoxe independente cu sediul la Kiev, a spus în cadrul unei emisiuni televizate că nu este un păcat să-ți dorești moartea vrăjmașului și nici să-i iei viața atunci când o faci pentru a o apăra pe a ta.

UPDATE 8.20 Cea de-a patra rundă de negocieri între oficiali ruşi şi ucraineni se reia marți, după ce luni, 14 martie, discuțiile au fost întrerupte intrând în ”pauză tehnică”.

UPDATE 8.06 Spania a confiscat iahtul oligarhului rus Serghei Chemezov, Valerie, care se află în portul din Barcelona din luna februarie.

UPDATE 7.58 Un jurnalist britanic acoperind războiul din Ucraina pentru Fox News a fost rănit şi internat luni în apropiere de Kiev, a indicat postul american de televiziune fără a preciza cât de grave sunt rănile sale.

UPDATE 7.45 Peste 40.000 de sirieni s-au înregistrat pentru a călători în Ucraina și a lupta pentru Rusia, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Niciun luptător sirian nu a părăsit însă țara până la 14 martie.

UPDATE 7.37 Oleksi Arestovici, consilier al şefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că războiul ar trebui să se termine cel târziu la începutul lunii mai, pentru că Rusia nu va mai avea resurse pentru a susţine invazia, informează Reuters.

UPDATE 7.19 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat într-un discurs soldaţilor ruşi, în special recruţilor, el spunându-le că dacă se vor preda vor fi trataţi cu decenţă, nu cum sunt trataţi în propria armată. „De ce să muriți? Vă vom trata cum trebuie tratați oamenii”, a spus Zelenski.

Știrea inițială

Şi alte surse au scris în social media că la Kiev au avut loc unele dintre cele mai puternice explozii de la începutul conflicului armat.

Some of the largest explosions we've heard since the start of this conflict just now in central #Kyiv . Unclear what was targeted.

Nexta notează că s-au auzit în capitalal Ucrainei două explozii puternice.

‼️ Two explosions were heard in #Kyiv.

This is reported to us by our subscribers:

"In the southwest of the city it was so loud and strong that the bed vibrated and the windows went shifting".