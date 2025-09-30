Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO

Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază, 30 septembrie, în incinta Şantierului Naval Constanţa, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţie. Pompierii au anunțat că o explozie a afectat calandrina navei.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi despre producerea unui incendiu produs în Şantierul Naval Constanţa. Acolo s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, autoplatforma.

Echipele de intervenţie au constatat că focul este pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţie pe doc uscat.

Pompierii au precizat că sala maşini este inundată cu fum, iar o explozie a afectat calandrina navei. Incendiul este localizat. Nu sunt persoane rănite.

