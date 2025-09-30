Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:59
133 citiri
Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
Pompierii au intervenit pe santier FOTO snc.ro

Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază, 30 septembrie, în incinta Şantierului Naval Constanţa, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţie. Pompierii au anunțat că o explozie a afectat calandrina navei.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi despre producerea unui incendiu produs în Şantierul Naval Constanţa. Acolo s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, autoplatforma.

Echipele de intervenţie au constatat că focul este pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţie pe doc uscat.

Pompierii au precizat că sala maşini este inundată cu fum, iar o explozie a afectat calandrina navei. Incendiul este localizat. Nu sunt persoane rănite.

Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU
Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU
Incendiul izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, Prahova, în dimineața zilei de luni a dus la moartea a două femei luni, 29 septembrie. ISU Prahova a anunțat la scurt timp după...
UPDATE Două femei, victime ale incendiului de la un hotel din Prahova. Hotelul fusese amendat recent pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor VIDEO
UPDATE Două femei, victime ale incendiului de la un hotel din Prahova. Hotelul fusese amendat recent pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor VIDEO
Pompierii intervin luni dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Autoritățile au anunțat că în interiorul clădirii se...
#explozie, #incendiu, #Santierul Naval Constanta , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cat a ajuns sa coste aceeasi ciocolata in Romania comparativ cu Germania: "E intalnirea dintre cei fara scrupule si prostii care cumpara"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului
  2. Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
  3. Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”
  4. Tânărul care și-a făcut apariția la propria înmormântare. ”Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns”
  5. Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală
  6. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  7. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  8. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
  9. Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X
  10. Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian