Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara

România rămâne vulnerabilă pe multe planuri, la aproape patru ani de la invazia rusă în Ucraina și după zece ani de la tragedia de la Colectiv. Cine sunt responsabilii eșecurilor succesive care au slăbit țara?

Trei oameni au murit, 15 au fost răniți grav, peste 300 au rămas fără locuințe, în urma unei explozii puternice în cartierul Rahova din București. A fost vorba despre acumulări de gaze, spun anchetatorii care iau în calcul probleme tehnice sau o posibilă culpă umană. Distrigaz și Pompierii știau cu o zi înainte că e ceva în neregulă acolo. Totuși, dezastrul nu a fost prevenit. Responsabilitatea a fost pasată de Distrigaz unei firme private de verificări, dar nimeni nu a controlat dacă oamenii care au sunat de mai multe ori la 112 erau cu adevărat în siguranță. Blocul avariat nu mai poate fi consolidat, iar experții care au făcut evaluarea consideră că singura soluție e demolarea lui controlată. Ce se va întâmpla cu proprietarii celor peste 100 de apartamente, își vor primi banii de la companiile de asigurare? Vor putea să-și cumpere alte locuințe? Procurorii trebuie să afle cum a fost posibilă calamitatea și cine sunt cei care trebuie să plătească.

În cazul Colectiv, când au murit 65 de tineri și alți 150 au fost răniți, procesul a durat șapte ani. Ministrul Sănătății din acea perioadă, Nicolae Bănicioiu, șefii spitalelor care au refuzat să transfere răniții de la Colectiv și ceilalți oficiali care au administrat cazul Colectiv cu nepăsare, au scăpat nepedepsiți, după ce anul trecut, la nouă ani de la tragedie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte a clasat cazul lor.

Ads

După un deceniu de la Colectiv, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, mărturisește că România nu poate trata „pacienții cu arsuri complexe”. Guvernele nu au considerat o prioritate construcția unui nou spital pentru arși, așa că cei care ajung în astfel de situații sunt transferați în clinici din vestul Uniunii Europene. În țară, spitalele sunt puține și vechi, și după căderea comunismului, statul nu a mai construit nici unul.

Acuzații de corupție în armată

Nici măcar după invazia rusă în Ucraina, Bucureștiul nu s-a grăbit să facă un nou spital militar, nu doar pentru a-i ajuta pe soldații ucraineni, ci și pentru eventualitatea unui nou război în regiune, ca o formulă de prevedere. Comandanta Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei (200.000 Euro), promisese că anul acesta începe ridicarea unei clădiri noi cu 12 etaje care să fie la standardele NATO, dar totul trenează, mai ales că ea și alți 17 ofițeri medici sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu, după ce au luat ilegal salarii într-un proiect european. Prejudiciul este de peste 8 milioane de lei.

Ads

Potrivit site-ului de investigații Snoop, firmele care lucrează la ridicarea unui hotel pe terenul deținut de familia Ioniță în stațiunea Venus ar fi avut contracte de aproape 5 milioane de euro cu spitalul militar condus de Florentina Ioniță. Apoi, între generalul cu două stele Ioniță și generalul cu trei stele Cătălin Ștefăniță Zisu, fostul șef al Comandamentului Logistic din MApN, ar exista diferite legături de afaceri. Zisu e, la rândul lui, suspectat că ar fi decontat peste 2,4 milioane de euro pentru lucrări fictive de amenajare a Cimitirului Ghencea Militar. La perchiziții, anchetatorii au descoperit 7 ceasuri foarte scumpe și 2000 de tablouri ascunse.

România, o pradă ușoară?

Cum se uită Rusia la România, când vede ce se întâmplă în țară? Ca la o pradă ușoară? Fiindcă e o țară cu o Justiție duplicitară și magistrați care-și cresc singuri veniturile, cu generali de armată acuzați de corupție, care pun deasupra intereselor militare interesele personale, incapabili să dea jos o dronă rusească, cu fisuri la vârful țării care au dus la compromiterea prezidențialelor de anul trecut, cu infrastructuri fragile și reguli pe care nu le respectă nimeni, ca și cum statul ar fi în disoluție. România se autosabotează, dar în același timp ar putea fi vândută pe nimic de oameni care se învârt în structuri importante ale țării, cum ar fi Departamentul Securității Naționale din Palatul Cotroceni, de unde un consilier al președintelui Klaus Iohannis s-a transformat brusc într-un susținător al lui Călin Georgescu.

România își arată vulnerabilitățile tot mai mult, nu reușește să-și stabilizeze economia, nu poate să-și securizeze rețeaua de gaze, nu știe cum să facă exercițiile cu cei 10.000 de rezerviști fără ca tabloul văzut din exterior să nu pară ridicol și fără să decredibilizeze Armata în care au fost tolerați generali și ofițeri acuzați de corupție.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads