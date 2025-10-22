ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:38
566 citiri
Efectele exploziei la blocul din București FOTO Facebook /Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti - STB
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport.
ANS a precizat că i-a oferit oficialului sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.
“Comunitatea sportivă, alături de cei afectaţi de explozia din Sectorul 5, Bucureşti
Tragedia produsă în urmă cu câteva zile, în urma exploziei din Sectorul 5, a îndoliat întreaga comunitate: trei persoane şi-au pierdut viaţa, alte douăzeci au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără locuinţă.
Printre cei grav afectaţi se numără şi Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, care şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale.
În aceste momente dificile, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe domnul Petre Bulmaga, oferindu-i sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.
Agenţia Naţională pentru Sport este şi va rămâne alături de comunitatea sportivă — atât la bine, cât şi la greu. Solidaritatea, empatia şi spiritul de echipă sunt valori care ne definesc şi care ne unesc în faţa oricărei încercări.
Transmitem condoleanţe familiilor îndurerate şi gânduri de însănătoşire celor răniţi.
Totodată, ne exprimăm susţinerea faţă de domnul Petre Bulmaga, care, într-un mesaj public, a transmis:
„Este o perioadă foarte grea şi încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranţă, apelez la cei care pot şi doresc să mă ajute. Orice sprijin contează — fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj””, este mesajul transmis de ANS pe Facebook.
Petre Bulmaga a făcut zilele trecute un apel către cei care îl pot ajuta:
“Dragi prieteni,
În urma exploziei de gaze care a avut loc recent la blocul meu, situat pe Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, Sc. 2, Sector 5, Bucureşti, apartamentul meu a fost grav afectat. Din fericire sunt în viaţă, însă am pierdut aproape tot ce aveam — locuinţa, hainele, lucrurile personale, etc.
Este o perioadă foarte grea şi încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranţă, apelez la cei care pot şi doresc să mă ajute.
Orice sprijin contează — fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj.
Donaţii se pot face în contul personal:
IBAN: RO38INGB0000999900025350
Titular cont: Petrica Bulmaga
Banca: INGB CENTRALA
Cod SWIFT/BIC: INGBROBU”
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul.
Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17...
Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la...
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...
Informații dramatice ies la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului a fost și Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se pregătea...
Serviciul Român de Informații (SRI) acuză luni, 20 octombrie, o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, privind tragedia din Rahova.
"În ultimele zile, în mediul...
Primăria Capitalei a anunțat că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va fi demolat complet, ci urmează lucrări de punere în siguranță.
Primarul interimar Stelian Bujduveanu...
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune...
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la...
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...