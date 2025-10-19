Explozie la un bloc din municipiul Bistrița. Cauza posibilă, o acumulare de gaze

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 07:10
Explozie la un bloc din municipiul Bistrița. Cauza posibilă, o acumulare de gaze
Aragaz FOTO Pixabay

O explozie s-a produs duminică dimineața, 19 octombrie, la un bloc din municipiul Bistrița, toate persoanele din imobil autoevacuându-se.

''Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale'', anunță ISU Bistrița Năsăud.

Din primele informații nu sunt victime, toate persoanelor din bloc s-au autoevacuat.

Explozia s-a produs la etajul al doilea al unui bloc cu patru etaje, într-un apartament în care locuia un pensionar în vârstă de 77 de ani. Acesta a fost scos pe propriile picioare de către echipajele de intervenţie şi transportat la spital, pentru investigaţii suplimentare.

Pompierii au evacuat din bloc în jur de 16 persoane şi au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

"În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente", a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU şi cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan.

Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în case abia după o oră, împreună cu o echipă specializată, pentru a fi verificată fiecare instalaţie de gaz.

Fiica bărbatului în apartamentul căruia s-a produs explozia a declarat că acesta avea detector de gaz şi că în urmă cu câteva zile fusese verificată instalaţia de către operatorul de gaze naturale, acest ultim aspect fiind confirmat şi de un vecin, care se întâlnise cu echipa venită la verificare.

Vecinii de pe scară spun că nu au simţit miros de gaz înainte de acest eveniment.

