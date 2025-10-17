„Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:36
694 citiri
„Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
Imagine de la locul exploziei. FOTO: Facebook/ Meteoplus

Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe zile, iar în blocul vecin, unde locuiește, s-au oprit gazele de mai multe ori.

„De câteva zile, se simțea miros de gaze în jur. În blocul nostru sunt detectoare de gaze și s-a oprit alimentarea, ieri, pe la 9 dimineața. În blocul explodat nu sunt detectoare de gaze, din câte știu”, a declarat acesta.

Pompierii ar vrea să evacueze temporar și blocurile din jur, pentru a face verificări.

Reamintim că o explozie puternică a izbucnit vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în zona Calea Rahovei. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar pompierii lucrează la fața locului pentru scoaterea locatarilor din imobil și pentru căutarea eventualelor victime.

Dispeceratul SMURD a anunțat că nouă persoane au fost transportate la spitalele de urgență din București. În urma exploziei, au fost sparte geamurile unor unități de învățământ din vecinătate, inclusiv cele ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

În zonă sunt în continuare scurgeri de gaze, iar locatarii imobilului au fost evacuați. Poliția Municipiului București a intervenit pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative.

Echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru asigurarea zonei, evacuarea și evaluarea pagubelor, iar cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale deflagrației sunt în desfășurare.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”
10:46 - Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”
10:44 - Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO
10:44 - Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă
10:36 - Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
„Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
10:36 - „Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Explozie puternică într-un bloc din București. Doi oameni au murit. O parte din clădire a fost distrusă, iar resturile au zdrobit mașinile din parcare. A fost activat Planul Roșu VIDEO
10:34 - Explozie puternică într-un bloc din București. Doi oameni au murit. O parte din clădire a fost distrusă, iar resturile au zdrobit mașinile din parcare. A fost activat Planul Roșu VIDEO
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii intervin...
Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”
10:25 - Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București. Instituția a...
Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății
10:23 - Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
Haos și mobilizare generală după explozie. Bujduveanu: „Momentan gestionăm cazurile ușoare, cele grave sunt deja la spital”
10:19 - Haos și mobilizare generală după explozie. Bujduveanu: „Momentan gestionăm cazurile ușoare, cele grave sunt deja la spital”
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
Explozie într-un bloc din Sectorul 5. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat
10:11 - Explozie într-un bloc din Sectorul 5. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București. Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...
2 persoane decedate și 4 rănite identificate până în acest moment. „S-au constituit echipe de căutare-salvare”
10:06 - 2 persoane decedate și 4 rănite identificate până în acest moment. „S-au constituit echipe de căutare-salvare”
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. În acest moment au fost identificate...
Cauza exploziei care a lăsat gaură într-un bloc din București. Teoriile includ o scurgere de gaze și explozia unei centrale
10:01 - Cauza exploziei care a lăsat gaură într-un bloc din București. Teoriile includ o scurgere de gaze și explozia unei centrale
După explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală, administratorul clădirii a dezvăluit cauza care a dus la tragedia care a rănit 11 persoane și a ucis cel puțin una. ISU a...
#explozie, #Bucuresti, #miros gaze bloc, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
ObservatorNews.ro
Apartamente in Centru la 67.000 de euro si bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adrian Nica renunță la gemul bunicii: ”ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei”
  2. Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”
  3. Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”
  4. Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO
  5. Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă
  6. „Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
  7. Explozie puternică într-un bloc din București. Doi oameni au murit. O parte din clădire a fost distrusă, iar resturile au zdrobit mașinile din parcare. A fost activat Planul Roșu VIDEO
  8. Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele, se deschide parțial. Termenul pentru finalizarea lotului 3
  9. Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”
  10. Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății