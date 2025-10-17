„Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”

Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe zile, iar în blocul vecin, unde locuiește, s-au oprit gazele de mai multe ori.

„De câteva zile, se simțea miros de gaze în jur. În blocul nostru sunt detectoare de gaze și s-a oprit alimentarea, ieri, pe la 9 dimineața. În blocul explodat nu sunt detectoare de gaze, din câte știu”, a declarat acesta.

Pompierii ar vrea să evacueze temporar și blocurile din jur, pentru a face verificări.

Reamintim că o explozie puternică a izbucnit vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în zona Calea Rahovei. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar pompierii lucrează la fața locului pentru scoaterea locatarilor din imobil și pentru căutarea eventualelor victime.

Dispeceratul SMURD a anunțat că nouă persoane au fost transportate la spitalele de urgență din București. În urma exploziei, au fost sparte geamurile unor unități de învățământ din vecinătate, inclusiv cele ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

În zonă sunt în continuare scurgeri de gaze, iar locatarii imobilului au fost evacuați. Poliția Municipiului București a intervenit pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative.

Echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru asigurarea zonei, evacuarea și evaluarea pagubelor, iar cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale deflagrației sunt în desfășurare.

