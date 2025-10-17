Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.

Două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii.

Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat. Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

O dezvăluire de impact a fost făcută la Fanatik.ro de jurnalistul Horia Ivanovici.

„Cică în blocul ăla, la parter, blocul cu explozia, uite cum arată, zici că suntem în Damasc... Zici că suntem în Siria, zici că ne-au bombardat. Acolo la parter știi cine a stat, cine a copilărit? Costel Gâlcă”, a spus Horia Ivanovici despre actualul antrenor al Rapidului.

În aceeași emisiune, impesarul Giovanni Becali a dezvăluit că a fost elev la Dimitrie Bolintineanu, școala afectată de explozie: ”Am fost în a noua și a zecea”, a spus Becali.

