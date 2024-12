Explozie puternică într-un bloc din Haga: Bilanțul se ridică la șase morți FOTO/VIDEO

Bilanţul exploziei şi incendiului care au distrus un bloc locuit la Haga a crescut luni, 9 decembrie, la şase morţi - inclusiv o adolescentă -, anunţă autorităţile olandeze, relatează AFP.

Salvatorii au scos un al şaselea corp de sub dărâmături în primele ore, luni, şi se tem că vor descoperi şi alte victime ale exploziei care a avut loc sâmbătă în zori.

Luni, ”către ora (locală) 2.30 (3.30, ora României), un al şaselea corp a fost recuperat din subsolul imobilului surpat”, au anunţat pompierii.

Poliţia a identificat patru victime - doi bărbaţi în vârstă de 54 şi 31 de ani, o femeie în vârstă de 41 de ani şi o adolescentă în vârstă de 17 ani.

Alte patru persoane sunt spitalizate, dintre care două se află în stare gravă.

Autorităţile nu ştiu câte persoane se aflau în imobil la momentul exploziei, iar astfel nu ştiu câte corpuri s-a putea afla în continuare sub dărâmături.

Incendiul a fost atât de intens, încât identificarea a fost posibilă numai cu teste ADN, ceea ce complică şi mai mult procesul.

Shocking news from The Hague this morning. Around 06:15, an explosion obliterated an apartment building in The Hague. As many as 20 people are feared dead/missing. As yet the cause is unknown. pic.twitter.com/O6RqKukwzD