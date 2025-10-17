O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO

Imagine cu blocul afectat. FOTO: Ziare.com

Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.

În timp ce încă se ridica praful lăsat în urmă de explozie, o femeie poate fi auzită în timpul unui atac de panică. Întrebată de un trecător dacă știa pe cineva din zona afectată, aceasta a afirmat în lacrimi.

În al doilea videoclip poate fi auzită, de asemenea, o femeie strigând după ajutor.

Reamintim că o explozie puternică a distrus parțial un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, în dimineața zilei de vineri, 7 octombrie.

Martorii din zonă au semnalat miros de gaze în zilele anterioare. „De câteva zile, se simțea miros de gaze în jur. În blocul nostru sunt detectoare de gaze și s-a oprit alimentarea, ieri, pe la 9 dimineața. În blocul explodat nu sunt detectoare de gaze, din câte știu”, a relatat pentru Ziare.com un locatar din blocul vecin.

Administratorul imobilului a indicat cauza incidentului: „A sărit în aer o centrală de apartament”, a declarat acesta într-o intervenție la Digi24. Conform autorităților, în urma deflagrației 11 persoane au fost afectate, iar cel puțin o persoană a decedat.

Explozia s-a produs la scurt timp după ora 09:00, iar imobilul afectat are opt etaje; două dintre niveluri s-au prăbușit complet, iar în total patru etaje au fost grav avariate, între etajul 1 și etajul 6. Deflagrația a avut loc în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a activat Planul Roșu și a trimis la fața locului echipe de intervenție. „Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, a transmis IGSU. La intervenție au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN.

Autoritățile au evacuat locatarii din zonă, iar forțele de ordine au delimitat perimetrul pentru a permite intervenția serviciilor de urgență. Ancheta pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale exploziei este în curs.

