O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:29
273 citiri
Imagine cu blocul afectat. FOTO: Ziare.com
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridica praful lăsat în urmă de explozie, o femeie poate fi auzită în timpul unui atac de panică. Întrebată de un trecător dacă știa pe cineva din zona afectată, aceasta a afirmat în lacrimi.
În al doilea videoclip poate fi auzită, de asemenea, o femeie strigând după ajutor.
Reamintim că o explozie puternică a distrus parțial un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, în dimineața zilei de vineri, 7 octombrie.
Martorii din zonă au semnalat miros de gaze în zilele anterioare. „De câteva zile, se simțea miros de gaze în jur. În blocul nostru sunt detectoare de gaze și s-a oprit alimentarea, ieri, pe la 9 dimineața. În blocul explodat nu sunt detectoare de gaze, din câte știu”, a relatat pentru Ziare.com un locatar din blocul vecin.
Administratorul imobilului a indicat cauza incidentului: „A sărit în aer o centrală de apartament”, a declarat acesta într-o intervenție la Digi24. Conform autorităților, în urma deflagrației 11 persoane au fost afectate, iar cel puțin o persoană a decedat.
Explozia s-a produs la scurt timp după ora 09:00, iar imobilul afectat are opt etaje; două dintre niveluri s-au prăbușit complet, iar în total patru etaje au fost grav avariate, între etajul 1 și etajul 6. Deflagrația a avut loc în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a activat Planul Roșu și a trimis la fața locului echipe de intervenție. „Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, a transmis IGSU. La intervenție au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN.
Autoritățile au evacuat locatarii din zonă, iar forțele de ordine au delimitat perimetrul pentru a permite intervenția serviciilor de urgență. Ancheta pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale exploziei este în curs.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridica praful...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte...
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.
UPDATE 11:16 O a treia victima a...
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a...
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.
Autoritățile au activat...
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al...
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a...
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a...
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...