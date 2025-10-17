Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare

Explozia care a zguduit vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, pe strada Vicina din Sectorul 5, a produs distrugeri majore și pagube economice semnificative: imobilul avariat cuprinde 108 apartamente, iar estimările inițiale plasate de un agent imobiliar ridică valoarea minimă a locuințelor afectate la peste 9 milioane de euro, sumă ce nu include părțile comune, pagubele clădirilor învecinate, ale liceului din apropiere sau ale autovehiculelor din parcarea imobilului.

Blocul afectat are patru garsoniere, 36 de apartamente cu două camere, 59 de apartamente cu trei camere și 9 apartamente cu patru camere. Calculul făcut pe baza prețurilor minime de piață — 50.000 euro pentru o garsonieră, 70.000 euro pentru un apartament cu două camere, 90.000 euro pentru unul cu trei camere și 110.000 euro pentru unul cu patru camere — conduce la o evaluare a pagubelor directe de circa 9,02 milioane de euro. Această sumă este estimativă și „nu include rotunjiri”, iar valoarea reală ar putea fi mai mare, având în vedere că unele apartamente din zonă se tranzacționează la prețuri superioare celor folosite în calcul, se arată în datele puse la dispoziție, a stabilit agentul imobiliar Șerban Trîmbițașu, pentru Economedia.

Pe lângă pierderile evaluate la nivelul locuințelor, urmează a fi cuantificate daunele provocate componentelor comune — lifturi (două), ghene, casa scării, subsoluri și rețele interioare —, precum și impactul asupra blocului învecinat și asupra fațadelor clădirilor adiacent. Agentul imobiliar citat atrage atenția că propagarea undei de șoc poate fi agravată în cazul blocurilor lipite, mai ales acolo unde rosturile de dilatație au fost acoperite în timpul reabilitărilor termice. Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere a fost, de asemenea, afectat, iar mai multe autoturisme au suferit avarii; pentru aceste pagube nu există, la acest moment, o estimare publică.

Din perspectiva asigurărilor, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare–Reasigurare (UNSAR) a anunțat că cel puțin 45 de apartamente din bloc sunt acoperite prin polițe facultative de asigurare, ceea ce le-ar permite proprietarilor să solicite despăgubiri pentru valoarea locuinței și a bunurilor. În schimb, locatarii care dispun doar de polițe obligatorii PAID ar urma să primească, în cel mai bun caz, o compensație maximă de 10.000 lei (aproximativ 2.000 euro), sumă mult inferioară pierderilor estimate.

Ținând seama de impactul structural, deteriorările vecinelor și cheltuielile cu reparațiile părților comune, precum și de pagubele auto și instituționale, experții apreciază că „daunele reale ar putea urca la peste 12–15 milioane de euro”, cifra finală urmând a depinde de concluziile investigațiilor și de evaluările tehnice detaliate.

Tragedia s-a soldat, potrivit datelor comunicate de autorități, cu trei decedați și 13 persoane transportate la unități medicale din Capitală; între răniți se află o fată de 17 ani, aflată în stare gravă, iar trei victime prezintă arsuri severe — Ministerul Sănătății a anunțat că, după stabilizarea stării acestora, vor fi demarate demersuri pentru transferul în străinătate, dacă se impune. Ancheta penală este în curs: polițiștii și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au deschis cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după ce operatorul de distribuție oprise alimentarea cu gaze la imobil cu o zi înainte de explozie. Conform primelor constatări, o echipă Distrigaz ar fi observat, cu scurt timp înaintea deflagrației, că „sigiliul electrovalvei fusese rupt”, informație integrată în operațiunile de verificare inițiate de autorități.

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații în legătură cu situația tehnică a clădirii: „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”. Șeful Executivului a anunțat că vor fi luate măsuri pentru punerea în siguranță a zonei și a precizat că peste 400 de persoane sunt afectate de distrugerile și evacuările impuse de incident. Guvernul va acorda în zilele următoare un ajutor de urgență, urmând ca, ulterior, să se stabilească forma sprijinului pe baza situației privind asigurările locuințelor: „dacă blocul nu va putea fi reabilitat și va trebui demolat, va trebui să vedem care era situația asigurărilor locuințelor din acel bloc”, a precizat premierul, care a menționat că există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot interveni în cazul în care reabilitarea rămâne o opțiune.

Cercetările tehnice și judiciare continuă, iar evaluările finale ale pagubelor — atât cele privind locuințele, cât și cele privind părțile comune, instituțiile afectate și bunurile personale — vor stabili, în timp, cuantumul real al pierderilor și responsabilitățile care vor trebui asumate.

