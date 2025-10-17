Explozia din București, în presa internațională. Ce spun străinii despre blocul care stă să se surpe

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 16:19
353 citiri
Imagine din zona unde s-a produc explozia FOTO Martor
Agenția de știri AFP a relatat despre explozia care a avariat grav două dintre cele opt etaje ale unui imobil, în timp ce agenția Reuters și-a bazat reportajul pe informațiile din media locală, citând faptul că un liceu din împrejurimi a fost avariat.
Euronews a citat declarația lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Cel puțin 500 de persoane nu vor mai putea intra în propriile locuințe. Primăria, toți primarii de sector, prefectura, toate aceste structuri au fost mobilizate. Avem un plan solid pe care îl punem în aplicare chiar în acest moment.”
Publicația poloneză TVP a pus accent pe eforturile autorităților de evacuare a zonei.
Site-ul turcesc de presă Haberlem a evidențiat faptul că încă nu se cunoaște sursa clară a incidentului, mai multe scenarii fiind speculate în acest moment.
De asemenea, publicația bulgară Fakti a relatat faptul că explozia a afectat peste 400 de persoane.
Reamintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta privind explozia de vineri dimineață din Sectorul 5, soldată cu trei decedați și 13 persoane rănite, anunță o comunicare oficială a instituției. Dosarul a fost strămutat din competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 „dată fiind complexitatea cauzei”, se precizează în comunicat.
„În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București dosarul nr. 8006/164/P/2025, constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineața zilei de 17.10.2025, la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina nr. 3, sector 5, București, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane și vătămarea corporală a altor 13 persoane”, se mai arată în comunicat.
Procurorii au deschis un dosar penal în rem pentru infracțiunea de distrugere din culpă, prevăzută de art. 255 alin. 1 și 2 din Codul penal, și administrează probe pentru a stabili cauzele deflagrației și eventualele responsabilități. „În vederea aflării adevărului judiciar și a stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile, în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, transmit anchetatorii.
Investigația se derulează în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române — Direcția de Investigații Criminale, precum și cu Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. „Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi informații suplimentare”, adaugă parchetul.
Explozia a afectat grav structura imobilului, iar mai multe apartamente au fost distruse în totalitate. Locatarii evacuați au primit adăpost temporar din partea autorităților locale, iar experții tehnici continuă evaluările pentru a stabili dacă blocul mai poate fi locuit sau dacă va fi necesară demolarea. Ancheta tehnică şi cercetările judiciare continuă.
