Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”

Arhitectul Marian Moiceanu, rectorul de la „Ion Mincu”, avertizează asupra pericolelor generate de explozia din blocul din Sectorul 5, în urma căreia au murit mai multe persoane.

Vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, o explozie extrem de puternică a avut loc la etajul 5 dintr-un imobil din cartierul bucureștean Rahova. 3 decese, 13 răniți și mai multe imobile distruse au fost raportate până în după-amiaza zilei tragediei.

Prezent la fața locului, Raed Arafat a oferit detalii despre complexitatea misiunii de salvare, și a subliniat decizia Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

„A fost activată unitatea care răspunde pentru situația de cutremur. Se desfășoară operațiune de căutare la etajele inferioare, operațiune extrem de riscantă. ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase”, a declarat șeful DSU.

Verdictul arhitectului Marian Moiceanu: „Pot exista și niște probleme ascunse”

Marian Moiceanu, arhitect, profesor universitar, rector al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Capitală spune că locatarii din apartamentele aflate deasupra imobilului în care a avut loc explozia sunt în mare pericol.

„O imagine care arată foarte rău, un bloc P+8, care la etajul 5 e rupt întregul apartament acolo, asta înseamnă că în urma exploziei, efectele foarte puternice au făcut ca două-trei etaje să stea în aer. Practic, cei care dețin apartamentele la etajele superioare sunt într-un pericol iminent și trebuie să plece de acolo. Trebuie evacuați de urgență. Partea de deasupra arată foarte rău. Trebuie văzut la nivelul bazei, parter, etaj 1, etaj 2. Pot exista și niște probleme ascunse, care nu se văd, ce pot produce în timp colapsul, deci prăbușirea totală, care e cea mai rea”, a explicat arhitectul, pentru Ziare.com.

Personalul abilitat la intervenție trebuie să aibă în vedere multiple aspecte, pentru a nu amplifica criza.

„Mai este un aspect important, poate au fost afectate și instalațiile, deci gaze, electrice. Există riscul de a se rupe anumite porțiuni din această instalație și Doamne ferește, riscul de altă explozie, incendiu”, a mai avertizat Moiceanu.

Verdictul poate fi pronunțat abia după realizarea unei expertize, de ingineri structuriști, în colaborare cu instituțiile abilitate.

„Dar cine poate spune cu adevărat care e situația acolo și ce trebuie făcut este un expert de structură, care cu ajutorul ISU și al altor instituții abilitate intră acolo și vede în fiecare apartament ce se întâmplă. Dacă structura de rezistență, care înseamnă stâlpi, grinzi, planșee, noduri, este afectată, în acel moment trebuie stabilit gradul de afectare și dacă trebuie evacuați oamenii, relocați”, a concluzionat profesorul Marian Moiceanu.

S-a deschis dosar penal în urma exploziei din blocul cartierului Rahova

Confirmarea riscului de prăbușire are consecințe directe și asupra locatarilor care au supraviețuit. Raed Arafat a anunțat că, din motive de siguranță, accesul va fi interzis.

„Nu se va putea intra în bloc pentru recuperarea de acte, documente, bunuri”, a precizat oficialul DSU.

Potrivit primelor informații, Distrigaz pusese sigiliu la instalația de gaz, în ziua de joi, 16 octombrie. Există posibilitatea ca un locatar din imobil să fi rupt sigiliul, deci posibila cauză a exploziei. Procurori au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

